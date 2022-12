La «Black Week» dà ossigeno al commercio: vendite in aumento del 10%

Abbigliamento e accessori sono le categorie merceologiche su cui si concentreranno le spese natalizie del 57,2% delle famiglie. Al secondo posto i prodotti del beauty (43,4%) seguiti dall’elettronica di consumo.

Il canale online rimane al primo posto anche per gli acquisti natalizi di quest’anno: Amazon e gli altri marketplace generalisti vengono indicati come canali principali da più di quattro famiglie su dieci. In lieve crescita la quota di chi si affiderà allo shopping cittadino (38,9%), concentrandosi in particolare sulle vie del centro.

GFK, in calo le vendite di prodotti tech

La scoietà di analisi GFK rileva invece un calo, nella settimana del Black Friday, per quanto riguarda il mercato italiano della tecnologia di consumo, che ha registrato vendite per un controvalore pari a 492 milioni di euro, con un lieve calo rispetto allo scorso anno (-1,3%), sebbene si registri una ripresa rispetto alle settimane precedenti.

Dopo la forte crescita del mercato nel 2021, il settore della tecnologia di Consumo ha iniziato a mostrare trend negativi negli ultimi mesi. Le ragioni sono da ricercarsi nell’effetto saturazione in alcuni settori in forte crescita nei due anni passati (IT e Office in primis) e nelle difficoltà del contesto economico legate all’inflazione, all'incremento dei costi dell'energia e alle crescenti incertezze dei consumatori.

Durante la settimana del Black Friday si registra comunque un incremento del +125% rispetto al fatturato della settimana media riferita all’ultimo anno. Confrontando il dato del 2022 con il Black Friday 2019, il valore del mercato è aumentato del +2%. Cresce soprattutto il canale online (+9%), mentre rallentano i punti vendita tradizionali (-7%). Per la settimana del Black Friday, le vendite tramite internet contribuiscono al 37% del fatturato totale.