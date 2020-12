La blockchain «aperta» di Apio tutela le specialità del made in Italy

Sono invece a pagamento, e si rivolgono alle aziende con produzioni mensili di un certo volume, una serie di altri servizi che consentono di automatizzare l'inserimento dei dati e l'analisi dei flussi di traffico generato dalle persone che entrano nella piattaforma scansionando il Qr-code, di personalizzare le pagine di visualizzazione e di attivare call to action in modo profilato.

La piattaforma, come confermano al Sole24ore i due co-founder di Apio, Lorenzo Di Berardino e Alessandro Chelli, «opera con un modello di business freemium, tipico di software as a service diffusi su scala internazionale come MailChimp, HubSpot e altri». Trusty ha quindi una natura “ibrida” (in parte gratuita e in parte a pagamento) e ha il valore aggiunto di essere una delle prime piattaforme in campo food in Europa ad abilitare l'uso di diverse tecnologie (Bitcoin, Ethereum, Hyperledger Fabric), sfruttando le peculiarità di ciascuna di esse, per rendere autonomo il grado di certificazione dei dati, rispetto un approccio alla blockchain che Chelli definisce, letteralmente, agnostico.

«Questo valore aggiunto – ribadisce il co-Ceo di Apio - è una conseguenza diretta dell'obiettivo della piattaforma, è cioè fornire un nuovo canale di comunicazione direct to consumer che permetta al produttore di valorizzare le informazioni, come la provenienza, che caratterizzano un prodotto. Trusty non vuole essere solo una piattaforma di tracciabilità, bensì uno strumento per distribuire queste informazioni lungo tutta la filiera».

L'idea di Apio, in tal senso, è sulla carta molto chiara: intercettare una domanda di maggiore trasparenza da parte dei marchi, partendo dall'assunto che per i consumatori di oggi (Millennials e generazione Z in testa) l'importanza dei valori di un brand, come la sostenibilità, supera (spesso) quella di costi e convenienza.

«Chi acquista – osserva infine Chelli – è disposto a pagare un premium price per i brand sostenibili e trasparenti e i produttori devono per questo dare la priorità a fattori come fiducia, trasparenza e tracciabilità».Colli Del Garda Gourmet, storico produttore mantovano di salumi Dop, è solo una delle numerose realtà che ogni giorno, in completa autonomia, utilizzano Trusty. Sulla piattaforma, confermano da Apio, si iscrivono una media di cinque nuove aziende al giorno e fra quelle che stanno portando avanti piani strutturati di innovazione digitale vi sono la veronese Meracinque (allevamento di bovini e produzione di cereali) e la cortinese Azienda Agricola Santer (yogurt).