La blockchain cresce per ecosistemi concentrandosi sui progetti operativi

C’è il progetto Spunta delle banche italiane per la rendicontazione interbancaria, le case farmaceutiche hanno messo a punto Dafne per rendere più efficiente la supply chain dei medicinali in era Covid, mentre le assicurazioni stanno studiando un sistema di distributed ledger per la gestione della parte riassicurativa. Intanto nel mondo il boom di bitcoin ha riportato in auge le criptovalute, il progetto Libra-Diem di Facebook ha accelerato i piani per la valute digitali di Banca centrale, con in testa la Cina e la sperimentazione di yuan digitale, e si vanno evolvendo le soluzioni di finanza decentralizzata.

Oggi di blockchain si parla meno perché ci si concentra di più sui progetti operativi. Il 2020 potrebbe rappresentare l’anno della svolta per la tecnologia dei registri distribuiti (Dlt) alla base delle criptovalute: l’hype che ha dominato gli ultimi anni si è esaurito, si sviluppano gli ecosistemi sia infrastrutturali che di filiera.

È questo il messaggio fornito dal report dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano che sarà presentato domani. D’altra parte la stessa emergenza sanitaria ha evidenziato i potenziali benefici della blockchain: «La crisi ha ridotto gli investimenti sui progetti di blockchain anche in Italia, frenando lo sviluppo di nuovi progetti ma tagliando anche quelli meno concreti, di maggiore hype mediatico. Ma allo stesso tempo ha permesso di realizzare che alcuni sistemi, come quello della data privacy in ambito sanitario, erano impreparati: in questo senso le tecnologie Dlt potranno contribuire a migliorare l’efficienza», sintetizza Valeria Portale, direttore dell’Osservatorio.

Così l’anno scorso i progetti a livello globale sono cresciuti del 59% rispetto al 2019 mentre sono calati dell’80% gli annunci, segno di un mercato più maturo e di uno spostamento verso progetti più concreti.

Sono 508 i progetti censiti fra il 2016 e il 2020, a cui si aggiungono 734 annunci. In Italia gli investimenti delle aziende sono pari a 23 milioni di euro, in calo del 23% per effetto del Covid, che ha congelato lo sviluppo di nuovi progetti spingendo le imprese a concentrarsi su iniziative già avviate. Il 60% della spesa è così indirizzata verso progetti operativi con il comparto finanziario che si conferma di gran lunga il maggior con il 58% degli investimenti, seguito dall’agroalimentare (11%) e dalle utility (7%) che superano la Pubblica amministrazione (6%).