La blockchain cresce nella prospettiva di web decentralizzato

Il 2021 è stato un anno di grande evoluzione per la blockchain. Andando oltre le quotazioni delle criptovalute, l’intero ecosistema ha registrato un salto di qualità che appare irreversibile: la capitalizzazione delle valute digitali è attorno ai due trilioni di dollari, l’exchange Coinbase si è quotato al Nasdaq, diverse società, Tesla in testa, hanno investito liquidità in cripto, sono nati i primi Etf, la Cina ha operato la stretta finale sul comparto, mentre El Salvador ha avviato un singolare esperimento di bitcoin a corso legale, si è alzato il focus su stablecoin e valute digitali di Banca centrale, l’Europa sta mettendo a punto una regolamentazione ad hoc per i cripto-asset (Micar).

Insomma la “tokenized economy” si sta consolidando all’insegna della disintermediazione, in un alveo pur sempre sperimentale. Per la prima volta applicazioni diverse da quelle strettamente finanziarie si sono imposti al grande pubblico. Ne sono un esempio i “token non fungibili” (si veda articolo a fianco), strumento esploso nel corso dell’anno aprendo la strada verso una dimensione di metaverso, di nuovo Web3, che ambisce a ridurre il controllo di Big tech riportandolo nelle mani degli individui all’insegna della decentralizzazione.

Un ambizione tutta da verificare, ma che si prefigura come la “next web revolution”, come indica l’Osservatorio Blockchain & distributed ledger del Politecnico di Milano che sarà presentato domani. «L’evoluzione conferma la crescita delle progettualità implementative a scapito degli annunci, di concerto con una crescente consapevolezza di aziende e istituzioni del valore della tecnologia blockchain che si sta affermando come quella che guiderà la nuova evoluzione di internet, il Web3», sottolinea Valeria Portale, direttore dell’Osservatorio.

In questo senso quello che il rapporto indica come “internet of value”, costituito dalle applicazioni incentrate sullo scambio di valore – criptovalute, stablecoin, monete digitali di Banca centrale – mette a portata di mano il “cash on chain”, forme di moneta legalmente riconosciute già pronte per essere utilizzabili su piattaforme blockchain che diventano fondamentali per un web decentralizzato facendo a meno di infrastrutture di pagamento tradizionali.

Anche se le categorie non sono poi così nettamente separate, un secondo ambito di applicazione è quello “business”, in cui i processi aziendali tradizionali sono replicati utilizzando le tecnologie blockchain, che si sta sviluppando sulla base di obiettivi differenti. Il 37% dei progetti mappati utilizza strumenti di timestamping, di marcatura temporale per una maggiore verificabilità dei dati, il 59% ha creato piattaforme mirate a un migliore coordinamento delle parti coinvolte, solo il 4% ha sfruttato la programmabilità, portando processi complessi on-chain.