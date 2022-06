La blockchain può aiutarci a costruire una finanza più sostenibile e trasparente

Si tratta di un meccanismo che consentirebbe anche ai Ceo dei gestori dei Fondi, e delle imprese che ricevono risorse da tali Fondi a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi di rendimento, di disporre di uno strumento formidabile per dimostrare le decisioni assunte e come queste sono state trasferite lungo la catena di comando e, in definitiva, come sono state concretamente attuate.

La tecnologia blockchain nasce dall’esigenza di garantire, by design, trasparenza e sicurezza ai dati archiviati, in quanto costruita per eliminare, o quantomeno ridurre significativamente, il ruolo di un garante, perché è la tecnologia stessa, con la pluralità dei partecipanti al sistema, a rappresentare la garanzia dell’inviolabilità dello stesso meccanismo.

Significativo risulta, in tal senso, l’esplosione del mercato delle criptovalute incentrato proprio sul sistema blockchain che, prima del recente crollo, nel novembre 2021 era arrivato a capitalizzare 2.900 miliardi di dollari, in assenza di alcun terzo garante delle transazioni, con tutti i pregi, e anche i rischi, che questo comporta.

Con la blockchain si crea un blocco per ciascuna transazione (dove per transazione si intende il cambiamento di status di una qualsiasi variabile in gioco) attraverso la codificazione di una stringa crittografata, detta hash, che rappresenta il collegamento al dato principale; ciascun blocco riporta anche l’hash del blocco precedente e la catena dei blocchi (blockchain) risiede sui computer di tutti gli stakeholder del sistema (i cosiddetti nodi): l’informazione, quindi, è replicata tante volte quanti sono i nodi presenti.

In tale sistema, pertanto, l’hash può essere modificato solo alterando tutti gli hash degli altri blocchi della catena e questa variazione deve avvenire nel momento su tutti i blocchi, in quanto l’hash presente su ciascun nodo contiene anche l’indicazione del momento in cui è stato generato: un incubo per gli hacker.

Una particolare attenzione va posta nell’evitare di considerare l’equivalenza bitcon=blockchain come assoluta: esistono almeno altre 30 blockchain in grado di poter svolgere lo stesso lavoro e con consumi di energia irrisori.

In pratica cosa si può certificare con un sistema in blockchain: il rispetto degli impegni presi per la riduzione di CO2, ma anche la maggior inclusività realizzata, la maggior trasparenza offerta alla Pubblica amministrazione, la modalità di selezione degli investimenti da effettuare, etc.

Colui che riceverà i fondi per un investimento Esg, quindi, adottando una procedura blockchain renderà immodificabili gli impegni assunti con i Finanziatori al momento della negoziazione dell’investimento, offrendo agli stessi investitori la possibilità di verificare l’avanzamento del piano prospettato rispetto agli obiettivi e orientare di conseguenza le scelte operative.

Il controllo, pertanto, potrebbe avvenire in tempo reale e per tutte le variabili in gioco sulla base della piena affidabilità dei dati consultabili; in tal modo diverrebbe improponibile il confronto con altre modalità, anche sofisticate, di report secondo i tradizionali criteri di auditing “a campione”.

Si può arrivare a realizzare un vero e proprio contratto che predetermini “premi” e “penitenze” in funzione dell’avanzamento delle performance di ciascun singolo progetto, ma anche a livello aziendale aggregato.

Il programma di lavoro “Indigo” del Government Outcomes Lab dell’Università di Oxford raccoglie già una lista di progetti innovativi che legano la remunerazione all’ottenimento di impatto; a livello aggregato, invece, l’Harvard Business School sta lavorando sul concetto di impact-weighted account per stabilire delle regole contabili standard per riportare l’impatto economico, sociale e ambientale delle imprese.

Una volta chiarita la definizione delle metriche, la tecnologia blockchain permetterà a questo settore di crescere esponenzialmente. La fiducia nella validità concettuale degli indicatori, insieme alla loro verificabilità istantanea, permetterà la creazione di un vero e proprio mercato digitale di impact token, nel settore ambientale (come i carbon credit), ma anche nel settore sociale (come nell’esempio pilota del Rotterdam Impact Key o Rikx recentemente premiato da Bloomberg Philanthropies).

Alcune società, come Eni, si stanno già muovendo in questo ambito con l’adozione di sistemi di governo del mondo Esg di routine blockchain a supporto.

Si può immaginare, quindi, un futuro con aziende dotate di un “bollino di qualità” che si differenzino per una maggiore affidabilità, in quanto “certificabili” rispetto agli obiettivi dell’agenda Onu 2030?