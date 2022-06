La Bocconi premia 35 progetti delle pubbliche amministrazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura



Sono 35 le pubbliche amministrazioni premiate per aver realizzato un progetto di valore, a cui si aggiungono altre 38 con una menzione speciale. L’Università Boconi di Milano ha così premiato le migliori esperienze della Pa, riconoscendo il cambiamento a misura di cittadino nel campo della digitalizzazione, della sostenibilità e dell’inclusione. Con un obiettivo: migliorare l’efficacia del servizio.

Tra i migliori progetti ci sono, per citarne qualcuno, quello dell’Inps, che permette al cittadino di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi telematici; quello della Camera di commercio di Firenze, che punta a sensibilizzare e formare le Pmi sui requisiti ambientali previsti dalla normativa italiana e europea in modo da renderle più competitive di fronte alle fide della green economy; il progetto dell’Ente Nazionale Microcredito, che offre percorsi formativi gratuiti per accompagnare i giovani verso l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità.

Loading...

Da Firenze arriva il commento di Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di commercio: «Abbiamo creduto molti anni fa nei benefici della formazione aziendale sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla transizione verso un’economia circolare in grado di ottimizzare la disponibilità di materie prime: questo riconosmcimento è per noi di grande soddisfazione».

Si aggiungono anche gli enti locali. Il Comune di Bergamo ha presentato il progetto “Negozi di prossimità, reti e relazioni tra cittadini”, che ha fornito un servizio di mappatura dei negozi che garantivano un servizio di prossimità durante l’emergenza pandemica. Dal Comune di Alcamo, invece, una soluzione tra innovazione edigitalizzazione con la reingegnerizzazione dei processi e l’introduzione di best practices volte alla semplificazione, innovazione gestionale e digitalizzazione, per migliorare l’indice di tempestività dei pagamenti e dei flussi di cassa dei fornitori del Comune.

L’obiettivo del premio è supportare i processi di cambiamento richiesti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), individuando le migliori pratiche per la Pa che siano replicabili. Giovanni Valotti, professore di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche dell'Università Bocconi, ha commentato: «Con la premiazione dei progetti più meritevoli si conclude un percorso avviato lo scorso settembre con la candidatura di 179 progetti da cui sono stati selezionati 35 vincitori. Sono molto felice perché questi progetti provengono in ugual misura da enti e funzioni diverse e da contesti geografici che rappresentano l’intero territorio nazionale.