La BoE a sorpresa alza i tassi, la Turchia li taglia. Sale la sterlina, tracolla la lira

La Turchia avanti con i tagli

Come da copione, invece, la Banca centrale turca ha tagliato il costo del denaro per il quarto mese consecutivo, portandolo dal 15 al 14 per cento, in linea con le previsioni della vigilia. Da settembre il tasso ufficiale è sceso di ben 5 punti percentuali.

La lira tracolla ancora

Prosegue, anche in questo caso senza sorprese, il tracollo della lira turca dopo il nuovo taglio dei tassi. La valuta cede il 3,59% nei confronti del dollaro a 15,36 per un dollaro dopo aver toccato un nuovo minimo storico a 15,67 con una flessione di oltre il 5%, preparandosi così a registrare le peggiore performance annuale dalla crisi finanziaria del 2001. La Banca centrale turca è da mesi allineata alle politiche ultra-espansive del presidente Recep Tayyip Erdogan, il quale ha allontanato qualsiasi ministro o banchiere centrale che mettesse in dubbio queste scelte. Con la decisione di oggi, 16 dicembre, la Banca centrale ha portato il costo del denaro ben 7 punti percentuali al di sotto dell’inflazione, salita oltre il 21 per cento.

Erdogan corre ai ripari

Negli ultimi mesi il tracollo della lira è stato fragoroso: a inizio settembre era scambiata intorno a quota 8 contro il dollaro e oggi si trova a 15. Per un Paese che dipende largamente dalle importazioni per i propri consumi interni una svalutazione di queste dimensioni si traduce in inflazione galoppante e drastica riduzione del potere d’acquisto. Si spiega così la decisione del presidente Erdogan di aumentare del 50% del salario minimo, che all’inizio del 2022 passerà da 2.826 a 4.250 lire (al cambio di oggi sono 275 dollari). Il maxi-incremento serve proprio a sventare l’effetto della svalutazione sul potere d’acquisto dei turchi, o almeno del 40% dei lavoratori che percepiscono la retribuzione minima.