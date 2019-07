Calcio italiano: la grande bolla delle plusvalenze

La radiografia di PwC

L’analisi delle cifre del profilo economico-finanziario, curato da PwC, mostra che stanno peggiorando i conti complessivi del calcio. Il rapporto mette insieme i bilanci di tutte le squadre e fa un unico bilancio complessivo aggregato, con la somma algebrica di tutte le voci. Il campione comprende 85 delle 99 squadre delle prime tre serie e tutte le 20 squadre di serie A (in B solo 19 su 22). Poiché le plusvalenze vengono realizzate quasi tutte con la compravendita di giocatori tra squadre italiane, se si facesse un bilancio consolidato di tutti i club della serie A le plusvalenze, essendo “infragruppo”, andrebbero eliminate, a meno che non realizzate con la vendita a club stranieri, cosa che avviene raramente. Pertanto la perdita effettiva del sistema calcio in realtà è molto più alta di quella che appare dal bilancio aggregato, perché bisogna fare la somma algebrica tra perdita netta e plusvalenze (con segno però negativo).

Ricavi della serie A cresciuti del 6,6 per cento

Guardiamo la serie A. Nella stagione chiusa a giugno 2018 i ricavi operativi, escluse quindi le plusvalenze che non sono veri e propri ricavi ma entrate straordinarie, ammontavano a 2.358,3 milioni, in crescita del 6,6% rispetto ai 2.212,1 milioni della stagione terminata il 30 giugno 2017. Il costo del lavoro è aumentato da 1.392,7 a 1.473,9 milioni (+5,8%), con un’incidenza del 66,63% sul totale dei ricavi.

Il rosso della serie A è 776 milioni

Le plusvalenze, al netto delle minusvalenze (salite da 24 a 35 milioni), sono pari a 678 milioni, rispetto ai 669,4 milioni del 2016-2017. Secondo il ReportCalcio la perdita netta ufficiale della serie A nella scorsa stagione è stata pari a -98 milioni, rispetto ai -29,5 milioni del 2016-2017. Ma eliminando le plusvalenze nette, che sono state realizzate pressoché per intero all’interno della serie A, emerge che la perdita totale effettiva è stata di -776 milioni, rispetto ai -698,9 milioni dell'anno precedente. C’è un forte deterioramento rispetto alle due stagioni precedenti, che mostravano una perdita effettiva (perdita netta meno plusvalenze) pari a -683,9 milioni al 30 giugno 2015 e a -590,8 milioni al 30 giugno 2016.



L’escalation delle plusvalenze

Che ci sia una bolla lo dimostra anche il forte incremento delle plusvalenze negli ultimi anni, avvenuto senza un innalzamento dei valori sportivi, perché i club italiani a livello internazionale non hanno ottenuto successi. E la nazionale non è neppure riuscita a qualificarsi per il mondiale in Russia del 2018. Nella stagione 2014-2015 le plusvalenze totali del calciomercato in serie A erano pari a 331,7 milioni (al lordo di 27 milioni di minusvalenze), nel 2015-2016 erano salite a 376 milioni (35 milioni di minusvalenze). Ma poi sono esplose, quasi raddoppiate: 693,4 milioni nel 2016-2017 e 713,1 nel 2017-2018.

Perché l’impennata dei valori

Come mai quest’impennata di valori? Probabilmente, secondo alcuni osservatori, per coprire le perdite della gestione operativa molti club vendono calciatori a prezzi gonfiati. Del resto il pagamento avviene spesso non con denaro liquido, ma con la contro-cessione di altri giocatori, come in veri e propri scambi.