La bolletta elettrica riportata ai livelli del 2019 grazie ai led

Spendere per l’illuminazione pubblica come prima del rincaro dei costi energetici? Possibile, ma solo se si punta sull’innovazione sostenibile: è quanto ha fatto il Nip – Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone con sede a Maniago - che con il suo progetto di ReLamping ha rinnovato l’illuminazione pubblica delle sue 5 zone industriali di competenza (Maniago, Montereale Valcellina Valtellina, Meduno, Pinedo Claut-Cimolais ed Erto e Casso). Un impegno che ha portato al dimezzamento dei consumi energetici. «Dati alla mano - spiega il presidente del Nip Renato Piazza - grazie alla sostituzione di 603 lampade tradizionali con le più efficienti lampade a led, abbiamo ridotto i consumi del 50%. Infatti se nel 2019 avevamo un consumo di 264 mila kilowattora l’anno, ora nel 2022 appena concluso ne abbiamo consumati 135mila. Il tutto senza rinunciare alla sicurezza notturna, visto che le nuove lampade garantiscono la stessa illuminazione se non addirittura migliore». Meno consumi energetici non vuol dire solo minor impatto ambientale ma anche risparmi economici. «Ricordiamoci - aggiunge il presidente - che nel 2019 avevamo speso 48mila 202 euro. Nel 2021, in piena “tempesta” dei costi energetici conseguenti anche alla ripresa dopo l’emergenza sanitaria, i costi erano saliti a 63mila euro, pur con consumi già un po’ in calo grazie all’installazione dei primi led».