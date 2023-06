La bolletta della luce sale dello 0,4% nel terzo trimestre, per la famiglia tipo 1.150 euro per la luce in un anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Resta “sostanzialmente invariata”, con un +0,4% per il terzo trimestre del 2023, la bolletta elettrica per la famiglia tipo (che ha consumi di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW) nel mercato tutelato, che conta un terzo del totale. Lo rende noto l’Arera. Nel primo trimestre la bolletta era calata del 19,5% e nel secondo trimestre del 55%. «Per il prossimo trimestre - ricorda l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - è confermato il rafforzamento dei bonus sociali elettricità e gas per le famiglie con Isee fino a 15mila euro (30mila euro per le famiglie numerose), come previsto ieri dal Governo.

Per la famiglia tipo 1.150 euro per la luce in un anno

La spesa per la famiglia-tipo per l’elettricità nell’anno scorrevole (compreso tra il 1 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023) sarà di circa 1.150 euro, +7,3% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1 ottobre 2021- 30 settembre 2022). «La dinamica dei prezzi all’ingrosso del gas nell’ultimo anno e il loro mantenersi comunque su livelli elevati si riflette ancora sulla spesa complessiva per la bolletta elettrica» spiega l’Autorità.

Besseghini: mercato non ha trovato ancora normalità

«Siamo in una fase molto delicata e molto difficile da “leggere”, in prospettiva del prossimo inverno. Il recente aumento di alcuni indicatori ci dice di un mercato che non ha ancora trovato una sua normalità» commenta il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini. «Restano fondamentali - aggiunge - le soluzioni di risparmio ed efficienza energetica che, come consumatori, possiamo adottare per influenzare la domanda e quindi i prezzi».