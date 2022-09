La Borsa cerca il «fondo». Ma rischia di trovarlo il 10-20% più in basso

3' di lettura

È iniziata con la più classica delle retromarce la settimana dei mercati finanziari europei che culminerà giovedì 8 settembre con il Consiglio della Bce chiamato a decidere per un nuovo aumento dei tassi d’interesse nell’area dell’euro. Le Borse hanno infatti di nuovo accusato perdite significative, in una giornata in cui Wall Street è rimasta chiusa per osservare la festività del Labor Day, arrivando così quasi a cancellare il promettente maxi-rimbalzo registrato il venerdì precedente.

I titoli di...