La Borsa e quei «riccioli d’oro» (che gli investitori vogliono vedere)

Occupazione ai massimi da oltre 50 anni e salari che crescono in misura meno vigorosa delle attese. Non sarà proprio goldilocks, il mondo ideale di «Riccioli d’oro» spesso rievocato in anni recenti anche per giustificare l’esuberanza dei mercati finanziari, ma lo scenario disegnato dai dati diffusi ieri sul mercato del lavoro negli Stati Uniti vi si avvicina, almeno in parte. Di sicuro a sufficienza per permettere almeno a Wall Street di togliersi di dosso quell’alone di debolezza che le aveva impedito...