La Borsa fa selezione: corrono difesa e utility, crollano le banche

I punti chiave Il volo di Leonardo e Fincantieri

Il caso farmaceutica

Le banche in picchiata

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La chiamano «selezione», e quando gli investitori la effettuano tenendo conto non tanto (o almeno non direttamente) di fattori finanziari e macroeconomici, ma si basano in primo luogo sulle notizie in arrivo da un fronte di guerra dove prima di tutto è in atto una enorme tragedia umanitaria può mettere anche a disagio. Il mercato però sa essere pratico, cinico se si vuole, e dopo l’inevitabile fase di sbandamento iniziale corre a separare gli asset davvero colpiti dagli sviluppi del conflitto fra...