La Borsa premia Safilo dopo il rinnovo anticipato della licenza Marc Jacobs

(Bettolini)

1' di lettura

Denaro su Safilo Group a Piazza Affari, dove le quotazioni della società beneficiano del rinnovo a sorpresa della licenza con Marc Jacobs. Nel dettaglio, Safilo ha reso noto di aver raggiunto un accordo per «il rinnovo anticipato dell'accordo di licenza per le collezioni di occhiali da sole e da vista a marchio Marc Jacobs». La partnership, ormai arrivata al quindicesimo anno, «avrà durata fino al 31 dicembre 2026», a fronte del termine precedente del 2024.

«Si tratta di un brand che stimiamo generi un 4% circa dei ricavi del gruppo e quindi si tratta di un rinnovo importante, ma in particolare Marc Jacobs è uno dei brand di proprietà di Lvmh per cui la notizia ci sorprende positivamente», commentano gli analisti di Equita. «Il rapporto di Safilo con il brand è stato storicamente molto forte, ed era già stato oggetto di rinnovo anticipatamente nel 2013 fino al 2024», aggiungono. Equita ricorda che, «oltre a Dior (in scadenza nel 2020 e non rinnovata), Safilo opera in licenza anche i brand Fendi e Givenchy di proprietà di Lvmh, in scadenza nel 2021 e 2022. Noi - concludono gli esperti - ci aspettiamo che queste licenze non siano rinnovate e passino a Thelios (jv tra Lvmh e Marcolin)».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)