Borse Ue guardinghe, alle porte la settimana di Fed e Bce. Attesa per prezzi produzione Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Viaggiano senza direzione le Borse europee e procedono all'insegna della cautela, oscillando attorno alla parità, all'indomani di una seduta interlocutoria e di scambi modesti. Gli investitori aspettano aggiornamenti sul fronte dell'inflazione, con il dato in arrivo sui prezzi alla produzione americana, sperando che i nuovi numeri consentiranno alle banche centrali di rallentare il ritmo della stretta di politica monetaria.

In questo senso, l'attenzione è già rivolta alla settimana prossima quando la Federal Reserve, mercoledì, e la Bce, giovedì, annunceranno le decisioni sui tassi e daranno indicazioni sulle prospettive dell'economia nel 2023. Così viaggiano a passo lento il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. In modesto rialzo invece i future di Wall Street, con la Borsa americana che prova a consolidare il recupero della vigilia, che ha interrotto la serie negativa che durava da cinque giornate.

Gli indici asiatici hanno chiuso invece la sesta settimana consecutiva in rialzo, la serie più lunga da due anni, mentre in Cina l'inflazione ha rallentato il passo in novembre. Un ulteriore elemento di sostegno è il fatto che il premier Li Keqiang ha notato che il cambiamento di politica della Repubblica Popolare nei confronti del Covid consentirà all’economia di allungare il passo.



Ad ogni modo, l’incertezza e la volatilità di queste ultime sedute è dovuta alla presenza di più forze contrastanti che finiscono per condizionare gli investitori. «Questa settimana evidenzia come gli operatori debbano in qualche modo soppesare i benefici di una graduale riapertura cinese con i timori di un’imminente contrazione economica nell’anno a venire», sottolinea Joshua Mahony, senior market analyst di Ig, individuando un ulteriore fattore di rischio (almeno per l’Europa) anche nelle quotazioni del gas naturale, la cui impennata in caso di inverno rigido «potrebbe mettere nuovamente alla prova le forze rialziste sui mercati se dovessero riemergere i timori di inflazione».

Il nodo delle banche centrali, rischi per economia

Sul tema Banche centrali, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha aperto la conferenza dell’European Systemic Risk Board (Esrb) avvertendo che la situazione è «instabile» a causa degli shock concomitanti legati a guerra in Ucraina, pandemia e crisi energetica e questo «pone rischi notevoli alla stabilità finanziaria in Europa», rischi che sono «accresciuti da prospettive economiche che si indeboliscono». Non ci sono state però particolari indicazioni legate alla politica monetaria, se non il fatto che «si sta adeguando - ha ricordato Lagarde - per assicurare che l’inflazione elevata non si consolidi e che torni al 2% nel medio termine».

A Milano sale Leonardo, bene anche Prysmian e St

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Leonardo - Finmeccanica è in rialzo dopo l'annuncio del progetto di collaborazione tra Italia, Regno Unito e Giappone del nuovo supercaccia invisibile di sesta generazione Tempest, di cui il gruppo è partner strategico. Guadagnano terreno anche Interpump Group e Amplifon, mentre Prysmian beneficia dell’avvio, da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, del procedimento autorizzativo per la nuova interconnessione elettrica di Terna tra l’Italia e la Tunisia. A passo rapido anche Stmicroelectronics consolida il recupero approfittano della guidance di Broadcom e i dati di fatturato del colosso taiwanese Tsmc. Tra le banche, Unicredit, che era partita in rialzo dopo i recenti incontri del top management guidato dall'a.d. Andrea Orcel con gli investitori americani, ha invertito rotta ed è maglia nera, risentendo di indiscrezioni su un possibile innalzamento del requisito minimo patrimoniale Srep richiesto dalla Bce.



Atlantia: realizzato squeeze out, da oggi addio al listino

Schema Alfa ha dato corso alla procedura di adempimento dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto per rilevare il 100% di Atlantia, le cui azioni sono ora revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan ed Atlantia risulta interamente detenuta da Edizione, Blackstone Infrastructure Partners e Fondazione Crt. E' quanto precisa una nota che certifica dunque, come previsto, l'implementazione dello squeeze out e la definitiva uscita della holding dal listino di Piazza Affari a seguito dell'Opa.In particolare, l'offerente rende noto di aver provveduto a comunicare in data odierna ad Atlantia «l’avvenuto deposito e la disponibilità del controvalore complessivo della procedura congiunta, pari a circa 772,5 milioni, su apposito conto corrente presso Intesa Sanpaolo, intestato all’offerente e vincolato al pagamento del corrispettivo della procedura congiunta».