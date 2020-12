La bottiglia di gin solidale aiuta i bar in difficoltà L’iniziativa è stata lanciata dalla piattaforma ilGin.it in partnership startup IlTuoGin.it: per ogni bottiglia customizzata venduta, il locale riceve una quota del ricavo (10 euro) di Giambattista Marchetto

Le bottiglie di gin si possono personalizzare

L’iniziativa è stata lanciata dalla piattaforma ilGin.it in partnership startup IlTuoGin.it: per ogni bottiglia customizzata venduta, il locale riceve una quota del ricavo (10 euro)

2' di lettura

Un “patto di filiera” nel segno del gin. È questo il senso del progetto “Support My Local Bar” lanciato da “ilGin.it”, la piattaforma dedicata al distillato oggi forse più apprezzata e frequentata dai consumatori di spirits.

Dal lavoro a stretto contatto con il mondo dei bartender, dei produttori e dei distributori è nata l'idea di utilizzare proprio la bottiglia di gin, personalizzata in ogni particolare, per dare un supporto ai locali chiusi forzatamente in questo periodo, sensibilizzando la clientela e mantenendo il rapporto tra fornitori, locali e avventori. «È una catena che si è spezzata con la chiusura e che è necessario rinsaldare», sottolinea Marco Bertoncini de ilGin.it.

Loading...

Dal bancone a casa (con ricavi)

Lanciato in partnership con “ilTuoGin.it” (startup che permette di creare in pochi click la propria bottiglia di gin personalizzato, dalle botaniche all'etichetta), il progetto “Support My Local Bar” permette ai locali di tutta Italia interessati ad aderire (gratuitamente) di scegliere la ricetta che più li rappresenta tra 6 gin creati da ilTuoGin: Gingerbread (speziato), Lemon Tree (agrumato), Herbalist (erbaceo), Bubble Bubble (fruttato), Flower Power (floreale), Himalaya (balsamico)

IlTuoGin.it produce il distillato personalizzato con il logo del locale e lo mette in vendita sul portale a 35 euro a bottiglia (spedizione inclusa), permettendo ai clienti di supportare il proprio bar acquistando la bottiglia dedicata.

Per ogni bottiglia venduta, il locale riceve una quota consistente del ricavo (10 euro). «In questo modo i bar possono mantenere viva la loro presenza nelle case dei propri clienti con distillati di alta qualità, italiani al 100%, prodotti artigianalmente e creati ad hoc», chiosa Bertoncini. IlGin.it sta inoltre coinvolgendo produttori e distributori in questa iniziativa, premiando i locali che otterranno i risultati migliori con forniture gratuite di alta qualità.