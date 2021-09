La bozza del decreto che estende il green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati

1' di lettura

Ecco la bozza del decreto che ha avuto il via libera unanime in Consiglio dei ministri per l’estensione dell’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati (dagli uffici alle fabbriche, agli studi professionali). Nella bozza è previsto lo stop allo stipendio per chi è sprovvisto del certificato. Introdotte sanzioni per chi entra al lavoro senza la certificazione verde, eludendo i controlli.

