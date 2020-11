La Brasilena calabrese che batte la Coca La gassosa al caffè ora punta a entrare nell'elenco dei marchi storici italiani di Donata Marrazzo

Meglio di un bicchiere d'acqua, di una Coca, di una “spuma” o di un'orzata. Almeno così dicono in tanti. È la gassosa al caffè, anzi semplicemente “gazzosa”, come dicono al Sud, ed è un prodotto agroalimentare tradizionale della Calabria che non teme i grandi marchi delle multinazionali. Inventata a Nicastro (uno dei centri che forma Lamezia Terme) da Vincenzo Ferrise, agli inizi del ‘900, miscelando caffè, acqua, zucchero e anidride carbonica, nel 1941 è passata alla produzione industriale. Ed è stato subito un boom di consumi: la distribuzione superò immediatamente i confini regionali arrivando in Puglia, Campania e Sicilia.

In quegli stessi anni, nel territorio lametino altri imprenditori si sono lanciati nella produzione di bibite gassate (De Sarro &Torchia, ad esempio), e così in provincia di Cosenza e di Reggio Calabria. Ma la fortuna della Brasilena, dell'azienda Acqua Calabria, è stata si può dire planetaria soprattutto, all’estero, tra gli italiani e in particolare tra i calabresi emigrati. E lo è ancora: «Nelle comunità calabresi di tutto il mondo la nostra gassosa al caffè è un rimedio naturale alla nostalgia di questa terra», spiega il titolare Cesare Cristofaro nella sede del suo stabilimento, su monte Covello, a 850 metri di altezza, tra il golfo di Squillace e quello di Lamezia. Dove l'aria è fra le più pulite d'Europa, l'acqua sgorga fra le rocce nei pressi di Girifalco e la miscela del caffè è a km 0, personalizzata, per la gassosa più famosa nel mondo, da Caffè Guglielmo, nel complesso industriale di Copanello. In numeri: due milioni di bottiglie distribuite tra l'Italia e il resto del mondo (Canada, Stati Uniti, Australia) per un'azienda che con 22 dipendenti fattura complessivamente, fra acqua oligominerale e bibite, 10 milioni di euro. Brasilena vale poco meno della metà.

«Da bambino era la mia passione andare allo stabilimento dove mio nonno Salvatore aveva avviato l'attività in forma artigianale, producendo gassosa sfusa – racconta Cristofaro – così oggi mi ritrovo una eccezionale collezione di bottiglie e vecchi macchinari dismessi quando poi negli anni '60 c'è stata la svolta industriale e abbiamo cominciato a produrre e imbottigliare acqua e bevande». Lo sviluppo dell'azienda, dei processi operativi e del prodotto, ha sempre tenuto conto del contesto naturalistico in cui sorge lo stabilimento: «Abbiamo eliminato inquinanti, utilizziamo energia verde, osserviamo un rigoroso regime degli scarti di lavorazione. E abbiamo investito in macchinari ad alta tecnologia. Così abbiamo fatto della nostra realtà una smart factory» continua Cristofaro.

E nonostante le difficoltà create dal Covid, Cristofaro guarda avanti e programma nuovi investimenti in tecnologie all'avanguardia soprattutto per la riduzione dei consumi energetici. E pianifica l’entrata di Brasilena nell’elenco dei marchi storici. «Nel frattempo – conclude - ci consoliamo con le fotografie dei nostri prodotti che ci mandano i nostri clienti da tutto il mondo».