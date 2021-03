La Brexit affossa la moda britannica: le imprese chiedono aiuto al governo Uno studio della Lse evidenzia che il 61% delle imprese del settore è stata gravemente danneggiata dall’aumento delle barriere al libero scambio: verso la Ue va il 74% dell’export made in Uk di Nicol Degli Innocenti

LONDRA - Cronaca di una crisi annunciata: la combinazione di Covid-19 e Brexit non sta facendo bene all'industria della moda britannica. Il settore, che vale 35 miliardi di sterline all'anno, ha reagito positivamente alle sfide poste dalla pandemia e dai lockdown, dimostrando creatività. In febbraio a London Fashion Week la moda uomo e donna è stata riunita per la prima volta in unico evento e 94 firme hanno presentato le loro collezioni autunno/inverno 21-22 in modo del tutto virtuale, con sfilate online e filmati digitali. Nonostante le difficoltà, c'è la convinzione che si potrà ripartire appena le restrizioni verranno allentate, e l'ottimismo è rafforzato dal successo del programma di vaccinazioni in Gran Bretagna, che in poche settimane ha portato oltre il 30% della popolazione a ricevere la prima dose.

Il problema di Brexit, invece, non è risolvibile a breve termine. Nelle poche settimane dal primo gennaio, quando la Gran Bretagna ha definitivamente lasciato l'Unione Europea, il settore della moda si è trovato ad affrontare una montagna di burocrazia, certificati doganali, regole d'origine, controlli e ritardi ai confini. Quando era stato siglato l'accordo commerciale in extremis, alla vigilia di Natale, il settore moda così come altri aveva celebrato l'intesa tra Londra e Bruxelles, che avrebbe evitato il salto nel buio del “no deal” e l'imposizione immediata di tariffe e dazi al confine.

Il sollievo è stato di breve durata. «Il settore voleva un accordo, ma in realtà l’essere arrivati a un'intesa così tardi ha fatto sì che le imprese non hanno avuto il tempo di prepararsi», spiega Caroline Rush, ceo del British Fashion Council. Oltre a questo, sono bastati pochi giorni per realizzare che la decisione della Gran Bretagna di uscire dal mercato unico e dall'unione doganale Ue avrebbe imposto barriere non tariffarie ma permanenti agli scambi, ipotecando seriamente il futuro di un settore tra i più “vivi” dell'economia britannica, che prima della pandemia cresceva a un ritmo dell'11% annuo.

I problemi riguardano non solo le merci, ma anche le persone: modelle, fotografi e stilisti ora hanno bisogno di un visto per ogni Paese Ue che visitano, il che ovviamente crea ritardi, costi e preparativi onerosi per ogni trasferta. Oltre 450 grandi nomi della moda britannica, compresi designer come Paul Smith, Roksanda Ilincic e Katherine Hamnett, hanno inviato una lettera di protesta al premier Boris Johnson, avvertendo che l'accordo su Brexit rischia di “decimare” il settore.

«L'intesa raggiunta con la Ue ha un grande vuoto dove dovrebbe esserci la libera circolazione di beni e servizi per settori creativi come il tessile e la moda», recita la lettera, sottolineando che il contributo della moda al Pil britannico è superiore a quello dei settori della pesca, musica, cinema, automobili e farmaceutica messi insieme.