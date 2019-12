La Brexit spaventa i britannici: boom di richieste di passaporti europei

Non solo Irlanda

I dati dicono che un altro Paese molto gettonato per il rilascio di passaporti è la Svezia. I cittadini del Regno Unito – secondo Quartz - hanno presentato un numero record di domande di passaporto svedese nel 2019: erano oltre 4.400 alla fine di novembre. Più del doppio di un anno fa. Ma la grande corsa britannica per la cittadinanza europea riguarda un po' tutto il vecchio continente.

Dal 2000 al 2015, 4.800 cittadini britannici avevano ottenuto il passaporto tedesco. Nei tre anni seguenti, dal 2016 al 2018, il numero è cresciuto di circa quattro volte, e 17mila britannici hanno ricevuto documenti da Berlino. Trend simili anche in Francia: meno di 400 britannici avevano chiesto la cittadinanza francese nel 2015. Il numero è salito a 1.363 l'anno successivo, e poi a 3.211 nel 2018.



I vantaggi

Ma perché la Brexit ha innescato questa corsa alla doppia cittadinanza? I motivi sono abbastanza chiari, e conducono a tutta una serie di vantaggi che i residenti nel Regno Unito perderanno. Un cittadino europeo può risiedere e lavorare in qualsiasi altro Paese dell'Unione, senza bisogno di visti particolari. Inoltre ha diritto all'assistenza medica completa, grazie alla famosa tessera sanitaria, in ognuno dei 27 Paesi Ue.

Senza dimenticare la facoltà di visitarli (per lavoro o per turismo, non conta) senza la necessità di un visto elettronico, che invece servirà per accedere alla Gran Bretagna a partire dal 2021.

