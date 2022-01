La brusca frenata del commercio globale

EUROZONA - ANDAMENTO DEI VOLUMI DELLE ESPORTAZIONI/3 Loading...

In questo caso l’indice rappresentativo è in forte frenata negli ultimi mesi anche per via del rallentamento degli scambi commerciali con la Svizzera (barre verdi), dopo una breve fase di catch-up positivo dei volumi a seguito della rimozione delle restrizioni all’attività economica imposte nei principali Paesi dell’area Euro confinanti (Germania, Francia, Italia).

A spingere l’indice in area negativa sono però le esportazioni verso la Turchia (barre viola), che stanno soffrendo soprattutto a causa del progressivo peggioramento della crisi valutaria turca negli ultimi mesi. Nella fase espansiva i volumi avevano mostrato un andamento molto dinamico per via dei forti stimoli fiscali e monetari che avevano sostenuto l’economia turca in momento di generale recessione nei Paesi confinanti. Un’imponente ripresa dei consumi (+7,4% annuo al picco di maggio 2021) e degli investimenti domestici (+11,4% annuo), supportata dal costo del credito al netto dell'inflazione più basso del mondo ha incentivato l’import dall’area Euro persino durante il 2020. A partire da luglio 2021 però, le ricadute negative sul tasso di cambio della lira turca e sul tasso di inflazione hanno «soffocato» la crescita dell’export dall’Eurozona verso la Turchia in maniera più che proporzionale.

È ragionevole ipotizzare che l’avvitamento del tasso di cambio registrato nei mesi di novembre-dicembre si rifletterà negativamente sui dati per via dell'aumento dei costi «vivi» delle importazioni e di un plausibile rallentamento dell'attività economica nel Paese. Anche il recupero nei volumi di esportazioni dai Paesi dell’area Euro verso la Russia (barre celesti), dopo una lunga fase di declino pluriannuale, si è normalizzato su livelli neutri.

Una transizione delicata

L’economia mondiale è di nuovo in una fase delicata: dopo il deciso rimbalzo post-pandemico del 2021, i venti contrari stanno aumentando d’intensità. Da un lato è stato sottovalutato l’impatto dei colli di bottiglia logistici nella rete di distribuzione merci globale, che hanno amplificato la ripresa dell’inflazione ben oltre quanto auspicato da governi e banche centrali. Dall’altro, la pandemia ha dimostrato di essere tutt’altro che esaurita e di poter ancora influenzare negativamente le sorti dell'economia globale: i dati sugli scambi internazionali qui riportati non riflettono ancora l'impatto della nuova onda pandemica dovuta alla variante Omicron che sta riportando in auge un nuovo round di restrizioni all’attività economica in Europa.

Al di là dei riflessi su consumi ed investimenti nel vecchio continente che potrebbero essere limitati grazie alla larga copertura ancora garantita dai vaccini, non bisogna sottovalutare l’impatto che ci sarà nei prossimi mesi sulle grandi economie emergenti come India e Brasile e gli effetti deleteri di eventuali blocchi sanitari che la politica di Covid zero della Cina potrebbe avere sugli scambi. A dispetto di quanto si sperava solo pochi mesi fa, l'economia globale non è ancora fuori dai guai.