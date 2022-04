La Bundesbank va in «tour» con il bus per spiegare l’inflazione ai tedeschi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che ci fa la Bundesbank al volante di un grosso camion sovrastato da un cartellone che sfoggia il noto motto tedesco “preservare i valori, plasmare il futuro”? La Banca centrale tedesca ha acceso i motori ieri del suo tir a 2 piani per dare il via al “Tour per la Cultura della Stabilità”, quello che si preannuncia un vero e proprio bagno di folla. I banchieri centrali della Buba scenderanno letteralmente in strada, nei prossimi 6 mesi, per incontrare cittadini in tutta la Germania, pronti a parlare...