La bussola del Lunedì su Scuola e Real Estate Dal 22 marzo anche Il Sole 24 Ore de lunedì cambia volto. Continuando a spiegare le novità economiche e normative a cittadini e professionisti di Jean Marie Del Bo

Scuola. Una bussola ai tempi della Dad (Ipp)

Dal 22 marzo anche Il Sole 24 Ore de lunedì cambia volto. Continuando a spiegare le novità economiche e normative a cittadini e professionisti

Dalla scuola alle grandi inchieste, dalle risposte degli esperti agli approfondimenti per i professionisti. Il nuovo Sole 24 Ore del lunedì prova a intrecciare i fili di una tradizione ormai più che trentennale con quella capacità di aprirsi verso nuovi temi che ne ha sempre caratterizzato la storia.

Il numero del Sole 24 Ore del lunedì in edicola il 15 marzo è, infatti, l'ultimo “vecchio stile”. Da lunedì 22 marzo, anche Il Sole del lunedì cambierà volto. Con rilevanti novità e importanti conferme, sempre seguendo la linea di un numero settimanale che massimizza l'autorevolezza di tutti i prodotti del Gruppo con una lavorazione che consente approfondimenti e inchieste. Ma andiamo con ordine.

Il nuovo Sole 24 Ore del lunedì conferma la sua doppia vocazione. Quella di un prodotto editoriale destinato a spiegare le novità economiche e normative guardando tanto ai cittadini quanto ai professionisti. Una linea cui il numero settimanale del Sole è stato fedele negli anni con le sue inchieste e con le risposte degli esperti nello storico fascicolo de L'Esperto risponde, con gli approfondimenti su come cambia il lavoro dei professionisti e con gli approfondimenti dell'ampia sezione normativa.

Alla linea della conferma di una tradizione prestigiosa si affiancano poi rilevanti novità. In primo luogo, Il Sole 24 Ore del lunedì apre al mondo della scuola cui saranno dedicate le pagine tematiche settimanali di Scuola 24 nel convincimento che da una formazione migliore passano le speranze di un futuro migliore per il nostro Paese. E che questo settore sia decisivo per una fase di rilancio che, nella stagione post Covid, guardi al lungo periodo, a quello che vorremo essere nei prossimi anni.

A questo si aggiungono le pagine di Real Estate 24 che raccolgono il testimone di .casa e puntano a mettere sotto tiro le novità di mercato, quelle del mondo professionale che ruota intorno all'immobiliare oltre che tutto quanto possono offrire le tecnologie per arrivare a nuove soluzioni in un momento in cui – sulla scia del Recovery plan e del superbonus – i temi dei lavori e del risparmio energetico sono tornati all'ordine del giorno.