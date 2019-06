La bussola per partire alla conquista della laurea

Orientamento. E' la parola d'ordine delle future matricole per non commettere gli errori del passato: se guardiamo i numeri le università italiane registrano ancora tassi di abbandono elevati al primo anno delle lauree triennali, intorno al 12 per cento. Senza contare poi che ad arrivare alla fine del percorso sono ancora in pochi, visto che l'Italia resta nel club dei peggiori in Europa per numero di laureati(ben lontana dal 40% fissato dalla Ue, con un risicato 27,8%, davanti solo alla Romania).

Il Sole 24 Ore presenta mercoledì 26 giugno la Guida “Università – Corsi, rette e borse di studio” (a 0,50 euro, in vendita abbinata al quotidiano), in cui viene offerta una panoramica completa delle facoltà: nelle 104 pagine della guida gli oltre 4.850 corsi sono raggruppati per aree e per ogni area vengono illustrate le caratteristiche fondamentali, gli aspetti innovativi, i risultati occupazionali ottenuti dai colleghi che hanno preceduto le matricole del 2019/20.

Dalle tasse alle borse di studio, dalle detrazioni fiscali alla ricerca dell'alloggio, sono questi alcuni dei temi approfonditi, insieme a una serie di focus tematici: sugli Its, percorsi di studio post diploma paralleli alle università; sulle lauree professionalizzanti, sui Massive open online courses, pensati per una formazione a distanza che coinvolga un numero elevato di studenti e sui ranking internazionali del atenei.

Dal 26 giugno sarà disposizione sul sito web del Sole 24 Ore, all'indirizzo http://24o.it/guida-universita, il database completo dei corsi che consentirà di selezionare l'ateneo più adatto, indicando i criteri di ricerca per area geografica, classe di laurea, livello, numero chiuso, doppi titoli e corsi in lingua.

