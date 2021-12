La caduta del Pil, l’erosione dei risparmi degli italiani e la bassa propensione al rischio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’anno della pandemia il Pil dell’Italia è crollato dell’8,9%, il punto più basso di un declino iniziato ben prima. Cresciuto progressivamente negli anni 70 e andato via via arretrando e così di pari passo retribuzioni ma anche il conto economico delle famiglie italiane che nell’ultimo decennio ha subito un contraccolpo, effetto della caduta del valore dei beni reali non compensata dalla crescita delle attività finanziarie. Le prospettive di recupero non sono roseo come indica il Censis nel suo 55° Rapporto sulla situazione sociale del Paese.

Pil in caduta e l’erosione dei risparmi degli italiani

Il Pil dell'Italia era cresciuto del 45,2% in termini reali nel decennio degli anni '70, del 26,9% negli anni '80, del 17,3% negli anni '90, poi del 3,2% nel primo decennio del nuovo millennio ma solo dello 0,9% nel decennio pre-pandemia. Poi un crollo dell'8,9% nel 2020. C’è un altro dato molto allarmante: tra il 1990 e oggi, ovvero negli ultimi trent'anni di globalizzazione, l'Italia è l'unico Paese Ocse in cui le retribuzioni medie lorde annue sono diminuite: -2,9% in termini reali rispetto al +276,3% della Lituania, al +33,7% in Germania e al +31,1% in Francia. E come sottolineano i ricercatori non è un caso che l'82,3% degli italiani pensa di meritare di più nel lavoro e il 65,2% nella propria vita in generale. E guardando in avanti c’è solo un 15,2% degli italiani ottimista sul fatto che dopo la pandemia la propria situazione economica sarà migliore. Per la maggioranza (il 56,4%) resterà uguale e per un 28,4% peggiorerà. Effetto anche di un’erosione della ricchezza complessiva delle famiglie.

La ricchezza degli italiani e la prudenza negli investimenti

La ricchezza degli italiani è pari a 9.939 miliardi di euro. Il patrimonio in beni reali ammonta a 6.100 miliardi (il 61,4% del totale), depositi e strumenti finanziari valgono 4.806 miliardi (al netto delle passività finanziarie, pari a 967 miliardi e al 38,6% della ricchezza totale). Ma nel decennio 2010-2020 il conto patrimoniale degli italiani si è ridotto del 5,3% in termini reali, come esito della caduta del valore dei beni reali (-17,0%), una caduta putroppo non compensata dalla crescita delle attività finanziarie (+16,2%). Negli ultimi dieci anni si è interrotta la corsa verso l'alto delle attività reali che proseguiva dagli anni '80. La riduzione del patrimonio, effetto della diminuzione del reddito lordo delle famiglie (-3,8% in termini reali), ha ridotto la capacità degli italiani di formare nuova ricchezza. Ma hanno anche inciso nella loro capacità di non massimizzare i risparmi con scelte di investimento improntate alla prudenza. Il fenomeno è esploso nel periodo della pandemia.

Lo spettro dell’inflazione

A partire dall’avvio della pandemia le risorse finanziarie degli italiani, pur in costanza di mercati finanziari che dopo la fase di shock hanno marciato a buon ritmo, hanno continuano ad alimentare nella maggioranza dei casi conti correnti. Tra il 2019 e il 2020 il tasso lordo di risparmio delle famiglie, pur restando sotto della media dell'Eurozona, ha sperimentato un forte incremento (dal 10% al 18%). Grazie anche alla dinamica delle quotazioni azionarie e obbligazionarie registrate nei mercati finanziari nel secondo e nel terzo trimestre del 2020 la ricchezza netta delle famiglie italiane è cresciuta, mantenendosi tuttavia al di sotto del dato di Germania e Francia. Quanto alla composizione delle attività finanziarie, è aumentato il peso della liquidità, che alla fine dello scorso anno ha registrato un tasso di variazione tendenziale al massimo storico dal 2015 (+7%), in linea con le dinamiche osservate nell'area euro. A fine 2020, le disponibilità liquide nel portafoglio delle famiglie italiane ammontavano a oltre 1.500 miliardi di euro, pari al 91% circa del PIL e a 2,5 volte la capitalizzazione complessiva di MTA e AIM Italia (rispettivamente 600 e 6 miliardi di euro). Da un esame della propensione al risparmio e dell'allocazione della ricchezza finanziaria tra liquidità e strumenti dei mercati dei capitali nel periodo 2015-2020, rispetto alla media dell'Eurozona, l'Italia si colloca in una posizione sub-ottimale, caratterizzata da una minore propensione al risparmio e una maggiore incidenza delle disponibilità liquide.

Questa tendenza è proseguita se pensiamo che i conti correnti ad ottobre 2021 erano risaliti a 1.825,6 miliardi di euro, conteggiando i depositi tra famiglie e imprese non finanziarie, in crescita di 26,9 miliardi rispetto a settembre e segnando un nuovo record storico. Tra conti correnti e deposito e pronti contro termine, gli italiani di fatto hanno in banca qualcosa come oltre il 100% del PIL stimato per l'intero 2021. Ma questa massa di denaro sui conti correnti, se può essere l’effetto di un miglioramento dei redditi, oppure al contrario una minor predisposizione ai consumi, con un’ inflazione in rialzo e tassi d’interessi rasenti lo zero pone un forte problema perchè i depositi bancari diventano infruttiferi o scarsissimamente redditizi.