La caduta di Zoom: dall’iper-crescita nei mesi della pandemia fino al crollo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono lontani (e per fortuna) i giorni degli aperitivi virtuali, davanti a una webcam, chiusi in casa per tenere a bada il Covid-19. Ora che la maggior parte del mondo occidentale riesce a fare a meno delle restrizioni, la socialità (quella fisica) è tornata quella di un tempo. E a pagarne le conseguenze sono quelle società che invece proprio durante la pandemia avevano visto crescere le loro finanze. Un nome su tutti: Zoom Video Communications Inc., o più semplicemente Zoom.

Gli analisti prevedono...