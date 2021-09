«La caja», un drammatico racconto di formazione sul rapporto padre-figlio

Un bel finale, ma non basta

La descrizione psicologica del giovane protagonista è interessante, il personaggio è sfaccettato e l'attore chiamato a interpretarlo (Hatzin Navarrete) credibile al punto giusto: non servono parole, ma bastano i suoi cambi di sguardo per cogliere i tormenti interiori di un adolescente (che si credeva) orfano, disposto a tutto pur di riavere un genitore, anche seguendo il suo insegnamento tutt'altro che ortodosso.

Peccato però che la narrazione interessi solo a tratti e che ci si trovi davanti a una pellicola come tante altre, realizzata discretamente ma incapace di rimanere a lungo impressa al termine della visione.Il momento migliore è nella conclusione, intensa al punto giusto, ma non basta per dimenticare i troppi momenti altalenanti visti in precedenza.

L'événement

Sempre in concorso è stato presentato il francese «L'événement», firmato da Audrey Diwan.Ambientato nella Francia del 1963, ha come protagonista Anne, una brillante studentessa che sembra avere un futuro promettente davanti a sé. Improvvisamente, però, la sua vita cambia: quando resta incinta vede svanire la possibilità di portare a termine gli studi e sfuggire ai vincoli insiti nella sua estrazione sociale. Anne cercherà in tutti i modi di interrompere la gravidanza, anche se questo può voler dire rischiare la prigione e la salute.Adattamento del testo omonimo di Annie Ernaux, «L'événement» è un durissimo dramma sull'aborto, in grado di trasmettere agli spettatori la natura fisica dell'esperienza, con scene molto forti e capaci di scuotere.

La cinepresa di Audrey Diwan segue la protagonista da vicino per tutto il tempo, ricordando lo stile dei fratelli Dardenne, del regista rumeno Cristian Mungiu (collegabile anche per un film con tematica simile, «4 mesi 3 settimane 2 giorni») e persino dell'ungherese Laszlo Nemes. Nomi importanti a cui Diwan si avvicina soltanto, alternando sequenze delicate di grande impatto emotivo ad altre eccessivamente dolorose che si potevano evitare.È indubbiamente un film sul corpo femminile «L'événement», capace di andare oltre le barriere temporali e di genere: il coinvolgimento è fortissimo, ma ci sono diverse lacune in un prodotto che sa troppo di già visto e che può risultare controverso per diverse ragioni.

Notevolissima prova della giovane protagonista Anamaria Vartolomei, che potrebbe puntare a entrare nel palmarès.