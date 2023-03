La Calabria gioca le carte di Pnrr, Zes e digitale per rilanciare l’economia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima un’analisi approfondita sullo stato della Regione, poi, partendo dalle difficoltà e dai punti di forza la road map per rilanciare l’economia e l’attività produttiva. La Calabria riparte dal patrimonio imprenditoriale e umano. E gioca la carta del Pnrr, della digitalizzazione e delle aree Zes. Senza dimenticare la necessità di rivedere il sistema burocratico. Eppoi quella delle imprese.

L'Agenda

Punto di avvio di questo nuovo percorso che dovrebbe portare a una crescita valorizzando capacità attività “Agenda Calabria, La bussola strategica per gli investimenti produttivi, il Piano d’azione”. Ossia il lavoro realizzato da Unindustria Calabria con il Centro Studi di Confindustria. Una sorta di “Diario di bordo” per uscire da una situazione che vede un crescita lo spopolamento, sopratutto dei giovani, e un’attività produttiva che viaggia sotto la media nazionale.

Il dono di Confindustria

Uno strumento importante per dare supporto al rilancio dei numerosi settori . «Quello che viene presentato oggi credo che sia un progetto importante non solo per i calabresi - ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi-. Settanta pagine, un dono da parte dell'industria italiana e calabrese ad una regione che può dare tanto e da cui ci aspettiamo tanto».

I dati di partenza

Il quadro è quello di una regione con un'economia costituita per lo più da piccole imprese. Gli addetti contano solo per l'1,5% del totale italiano, se poi ci si riferisce alla manifattura, il peso si dimezza scendendo allo 0,7%. Non solo, a partire dal 2012 l'incidenza dell'economia calabrese su quella nazionale è andata alleggerendosi (-8% per l'economia nel suo complesso e -11,8% per la manifattura). In alcuni comparti della manifattura la Calabria assume un peso di rilievo: si tratta del comparto alimentare (2,1%), delle bevande (1,1%) e della lavorazione del legno (1,8%). Se si considera il numero di imprese, il peso sale considerevolmente (rispettivamente 2,5% e 2,1%). Quanto alle dimensioni: la taglia media di un'impresa operante nella regione Calabria è pari a 2,4 addetti contro i 3,9 per l'Italia e i 3,0 del Mezzogiorno nel suo complesso

Una rotta da invertire

Idee per soluzioni che possano invertire una rotta. «Agenda Calabria è un’agenda economica - ha detto nel corso della presentazione - Aldo Ferrara, presidente di Unindustria - che non è ancorata a qualche anno fa ma aggiornata a questa mattina. E da questi dati dobbiamo ripartire per dare forza alla nostra regione».