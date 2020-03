La Calabria prova a difendersi, ma i letti in terapia intensiva sono già occupati dai pazienti ordinari In migliaia sono rientrati dal Nord (quasi 2000 quelli che si sono autodichiarati) e si teme un aumento esponenziale dei contagi. di Donata Marrazzo

(ML Antonelli / AGF)

Con 13 casi conclamati di Coronavirus, di cui due in terapia intensiva, 400 isolamenti volontari (18 sintomatici), la Calabria cerca di difendersi dall’onda d'urto dell'epidemia. In migliaia sono rientrati dal Nord (quasi 2000 quelli che si sono autodichiarati) e si teme un aumento esponenziale dei contagi. Come in Campania, dove si contano 128 casi di Covid-19 (7 in terapia intensiva), 2 persone decedute. In Basilicata 7 i positivi, 56 in Puglia dove in più di 2500, di ritorno dalle ex zone rosse e arancione del Settentrione, hanno compilato il modulo online di auto segnalazione.

Con l'entrata in vigore del decreto #iorestoacasa i confini, le stazioni ferroviarie, i terminal bus vengono presidiati dalla Protezione civile e dalla Polizia municipale. Controlli in Calabria anche per spostarsi da Cosenza a Rende, all'interno della stessa area metropolitana. Per il transito è necessario compilare l'autodichiarazione richiesta dal ministero dell'Interno.



60 medici di base in quarantena

A Cosenza, su disposizione del sindaco Mario Occhiuto, l’autostazione è stata per giorni sotto stretta sorveglianza. Chi è arrivato dal Nord è stato obbligato alla quarantena. L’isolamento è scattato anche per 60 medici di base che hanno avuto contatti con un informatore farmaceutico ora in rianimazione all'Annunziata. Restano senza assistenza sanitaria circa 70mila cittadini: «Una situazione preoccupante», commenta Silvestro Scotti, segretario della federazione Medici di medicina generale.



Infermieri per il test a domicilio

E sempre in Calabria, dove la diffusione del virus potrebbe più che altrove avere ripercussioni disastrose su un sistema già collassato - sul quale pesano dieci anni di tagli e commissariamenti e un decreto che di fatto ha aggravato ulteriormente la sanità - il distretto Esaro Pollino della Asp di Cosenza sta reclutando personale infermieristico disponibile a eseguire a domicilio il test per il Coronavirus.

Reggio Calabria (e area metropolitana), più posti in rianimazione

In tutta la regione, che conta 107 posti di ricovero ordinario nelle rianimazioni, al problema strutturale si sovrappone quello della carenza di personale. Ma si cominciano a individuare soluzioni: ai Riuniti di Reggio Calabria il blocco operatorio sarà trasformato in terapia intensiva. I reparti di malattie infettive e pneumologia saranno trasferiti nella torre chirurgica del Grande ospedale Bianchi Melacrino.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, dopo una riunione con i vertici della Asp e del Grande ospedale metropolitano ha chiesto più posti letto per le terapie intensive, anche per gli ospedali di Locri, Polistena e Melito di Porto Salvo. «È fondamentale, inoltre, procedere senza tentennamenti all'assunzione di medici e infermieri a tempo indeterminato, al rinnovo dei contratti come avvenuto in altre province calabresi – ha dichiarato Falcomatà - per rimediare alla grave carenza di personale sanitario che la scellerata gestione della sanità calabrese, negli anni, non ha saputo o non ha inteso risolvere».