La Calabria sceglie Arrical come gestore unico di acqua e rifiuti

Come affrancare le finanze dei Comuni dal peso della gestione dell’acqua e dei rifiuti? Come dare ai territori operatori industriali in grado di consolidare competenze, esprimere economie di scala, aumentare la qualità del servizio e accrescere gli investimenti sulla base alle migliori esperienze europee?

La Regione Calabria risponde con Arrical, nuovo ente d’ambito, al quale i comuni trasferiscono i servizi per la gestione integrata dell’idrico e della raccolta differenziata. Un’autorità che incassa anche gli apprezzamenti dell’Unione europea. Rappresentata da quasi tutti i comuni calabresi (a oggi il 90%, ma le amministrazioni locali sono tutte obbligate ad aderire per legge), l’autorità svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione dei servizi, strutturando il sistema nell’ ottica dell’ economia circolare e del risparmio, con tariffe basate sul principio di “chi inquina paga”. Il commissario è Bruno Gualtieri che, con il consiglio direttivo d’ambito (formato da 40 rappresentanti dei comuni), approva i piani d’intervento, assume le decisioni relative ai modelli organizzativi e alla modalità di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio dei rifiuti integrato. «Non tutti i Comuni hanno compreso che con Arrical acquistano una funzione in scala regionale – spiega il commissario – per questo, per quelli che non aderiscono spontaneamente, siamo costretti a procedere al commissariamento». Del resto con la legge regionale n.10/2022 di riordino dell’organizzazione dei servizi pubblici dell’ambiente, gli enti locali non possono più gestire i servizi in autonomia, ma in forma aggregata, organizzando per esempio la gestione dell’idrico «sulla base di ambiti territoriali ottimali». Dunque, nessuna sovrapposizione con altri enti del territorio.

Per la gestione del ciclo integrato dell’acqua, il braccio operativo dell’autorità è Sorical, società in house della Regione. Rischiava il fallimento, anche per le difficoltà dei comuni a incassare le tariffe: fatturano 160 milioni ma ne percepiscono la metà. Così, la Commissione europea ha concesso a Sorical, forte della sua lunga esperienza nella gestione degli acquedotti regionali, 109,9 milioni , fornendo alla società le risorse per esigenze urgenti e immediate di liquidità fino alla fine del 2023. La Commissione, in una nota, ha sottolineato che il suo servizio non può essere sostituito al momento da un altro concessionario. E che l’aiuto assume la forma di un prestito a fronte di un piano di ristrutturazione dell’impresa.

Sorical ha avviato una lunga lista d’interventi per l’implementazione del servizio idrico integrato, partendo da Reggio Calabria: «Stiamo lavorando su due binari, uno amministrativo e l’altro tecnico – afferma il direttore generale Giovanni Paolo Marati –. Nel primo caso, i nostri sforzi sono finalizzati alla normalizzazione della fase amministrativa, ovvero lettura, fatturazione e riscossione, anche per mettere i cittadini nella condizione di pagare consumi effettivi e non stimati. Per questo, la società si sta dotando di moderni software di gestione commerciale e tecnica degli utenti. È in corso anche un investimento per acquisire sistemi di telecontrollo e regolazione della gestione da remoto di serbatoi e tratti di rete. L’obiettivo è migliorare la qualità del servizio».

Si tratta di razionalizzare ed efficientare le reti vecchie, su cui non si metteva mano da molti decenni, partendo da 15 milioni di risorse messe a disposizione dalla Regione. «Nel 2024 ci occuperemo anche del trasferimento della gestione del sistema fognario-depurativo – aggiunge Marati – in modo da completare la gestione dell’intero servizio idrico integrato della città di Reggio Calabria». Con fondi di sviluppo e coesione, per 60 milioni, è in corso l’ingegnerizzazione delle reti idriche di 60 comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti. E la società attende l’esito della rimodulazione di una seconda finestra del Pnrr per un bando da oltre 30 milioni con cui ingegnerizzare invece comuni sopra ai 5mila abitanti.