La Calabria si promuove a Milano con una pista di pattinaggio su ghiaccio

La Regione Calabria ha voluto realizzare la più grande pista del ghiaccio mai allestita a Milano, “Senstation on ice”, nel piazzale antistante la stazione Centrale. In collaborazione con Grandi stazioni retail e con progetto di Aadv Entertainment.

Sono 1.300 metri quadrati di ghiaccio, 1.500 mq di scenografia attorno - con illuminazione della facciata della stazione - e un albero di Natale di 18 metri con 15mila luci led. Fino all’8 gennaio 2023 i più piccoli potranno praticare lo snow tubing, lo scivolamento su ciambelloni gonfiabili su pista realizzata in uno speciale materiale sintetico, brevettato dall'azienda italiana Neveplast. Gratuitamente come l’accesso alla pista di pattinaggio, così come assistere agli spettacoli su ghiaccio. A pagamento il noleggio dei pattini.

Babbo Natale Senstation on ice

Perché la Calabria ha voluto ciò? Per dare un messaggio di gioia, con tanta voglia di mettersi alle spalle il Covid e le mascherine (che restano consigliate in luoghi affollati) e di far rivivere momenti spensierati e di divertimento in luoghi pubblici. Collegandolo, a fini promozionali, con le attrazioni turistiche della Calabria.

All’interno di una struttura di nove metri di diametro - Calabria straordinaria - il pubblico potrà compiere un viaggio virtuale nella regione per scoprire le peculiarità del territorio.

Un secondo spazio ospita la casa di Babbo Natale, per raccogliere le letterine e scattare una foto ricordo.

Gli appuntamenti

Il 17 dicembre alle 17: seminario “Calabria Straordinaria: tra cinema, cultura e promozione del territorio”;

17, 18, 19 e 20 dicembre, 6 e 7 gennaio 2023 nel pomeriggio: degustazioni dei prodotti tipici calabresi;

il 19 dicembre alle 17: seminario “Calabria, un viaggio nell'esotico d'Europa”: