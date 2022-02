La California accusa Tesla: «In fabbrica razzismo diffuso contro gli afroamericani»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una agenzia regolatoria della California ha fatto causa a Tesla per presunte discriminazioni e molestie nell’ambiente di lavoro nella fabbrica di Fremont. «Dopo aver ricevuto centinaia di lamentele dai lavoratori, abbiamo trovato prove che l’impianto Testa a Fremont è un posto di lavoro segregato sul piano razziale dove gli afroamericani sono soggetti a insulti razziali e discriminazioni negli incarichi di lavoro, nella disciplina, nel salario e nella promozione, creando un ambiente di lavoro ostile», ha spiegato Kevin Kish, direttore del dipartimento contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro.

In un post sul suo blog ha società ha criticato l’indagine. «Tesla - scrive l’azienda - si oppone fermamente a tutte le forme di discriminazione e molestie e ha un team dedicato alle relazioni con i dipendenti che risponde e indaga su tutte le denunce».



Loading...

Tesla, nel post del blog, ha anche ricordato il suo status di datore di lavoro di produzione nello stato. «Tesla è anche l’ultimo produttore di automobili rimasto in California. La fabbrica di Fremont fornisce i posti di lavoro meglio pagati nell’industria automobilistica a oltre 30.000 californiani», ha dichiarato la società, aggiungendo che l’azione legale è «ingiusta e controproducente». Tesla ha spostato il suo quartier generale in Texas dalla California l’anno scorso, anche se continua a produrre gran parte delle sue auto in California.

Il Department of Fair Employment and Housing ha detto che i lavoratori neri hanno sentito abitualmente i capireparto e i manager Tesla pronunciare insulti razziali e hanno anche denunciato graffiti razzisti sui muri della fabbrica. Un lavoratore nero ha detto di aver udito insulti razziali da 50 a 100 volte al giorno.I lavoratori neri hanno anche riferito di essere stati assegnati a ruoli fisicamente più impegnativi, di essere sottoposti a una disciplina più severa e di essere stati scavalcati nelle opportunità professionali. I lavoratori neri erano inoltre sottorappresentati nei ruoli manageriali e in altri ruoli professionali, ha detto l’agenzia.

Tesla in un rapporto del 2020 ha scritto che i dipendenti neri costituiscono il 10% della sua forza lavoro negli Stati Uniti e il 4% delle persone in ruoli di leadership. Un tribunale federale di San Francisco l’anno scorso ha condannato Tesla per aver sottoposto un ex lavoratore nero a un ambiente di lavoro razzialmente ostile, riconoscendogli 137 milioni di dollari di danni. Tesla ha contestato il verdetto e ha chiesto un nuovo processo.