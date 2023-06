La California, Foucault e l’acido

Scritto in prima persona da Wade, e tradotto in Italiano da Giorgia Tolfo per Blackie Edizioni, il libro ha per protagonista un Foucault che in uno Zabriskie Point pervaso dalla musica classica parla di pittura, musica, amore. Nel corso di Foucault in California leggiamo le critiche del filosofo a Jean-Paul Sartre e Louis Althusser, il suo amore per una California più libera rispetto a una Francia che è un “regno del terrore intellettuale” e abbiamo conferma della sua profonda capacità analitica della società. Tanto spiccata da sfociare quasi in una profezia che anticipava di quasi cinquant'anni l'era di TikTok: “Con le telecamere e il Vcr si possono fare i propri video, raccontare le proprie storie e scambiarli con i nostri amici”.

Introduce il libro un estratto da Pensieri di Blaise Pascal in cui l'autore spiega che Platone e Aristotele “erano persone di mondo e, come gli altri, ridevano con i loro amici”: mentre li si immagina possenti togati seriosi, questi “entravano noi loro principi, per moderare la loro pazzia”. Allo stesso modo, l'esperienza di Foucault in California conferma che le strade verso la Verità sono molteplici, lo fa fornendo un'istantanea di una delle stagioni più calde sul fronte storico e sociale, europeo e statunitense.

Simeon Wade (trad. Giorgia Tolfo), Foucault in California, Blackie Edizioni, pp. 165. €18,60





