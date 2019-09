Gig economy, la California riscrive le regole: ai «riders» stessi diritti dei dipendenti

I dipendenti hanno diritto a un salario minimo e alla retribuzione degli straordinari, nessuno dei quali è una protezione comune all'interno dell'economia gig.

La legge, secondo quanto riporta il Ny Times, interesserà almeno un milione di lavoratori in California: i conducenti, i corrieri per la consegna del cibo, gli inservienti, ma anche i lavoratori edili potrebbero ora essere tutti riclassificati come dipendenti.

Il disegno di legge, che codifica ed estende una sentenza della Corte Suprema della California del 2018, può influenzare altri Stati. Si sta studiando una legislazione simile a New York, a Washington e nell'Oregon.

Il decreto legge 101/2019 Visualizza

Le regole per l’Italia

In Italia, come detto in precedenza, è appena stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 101/2019 (si veda Il Sole 24 Ore del 5 settembre) che prevede l’entrata in vigore in due tempi delle nuove regole per i lavoratori della gig economy e i fattorini che consegnano cibi e beni a domicilio. Scatta subito la parte in cui si stabilisce che è lecito utilizzare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per i lavoroatori delle piattaforme: non si tratta di però di una qualificazione”vincolante”, ma una sorta di “suggerimento” del legislatore. Le tutele dal punto di vista retributivo entrerano invece in vigore dopo 180 giorni dalla conversione in legge del decreto