La Camera approva l’inchiesta per l’impeachment di Trump

L’inchiesta

L'inchiesta della Camera sull'impeachment di Trump ha avuto inizio il 24 settembre, dopo le rivelazioni di un whistleblower dei servizi segreti sulle pressioni fatte da Trump durante una telefonata al presidente dell'Ucraina per indagare contro il figlio del candidato democratico John Biden, ex vice di Barack Obama.

«Fammi un favore»

“Devi farmi questo favore” chiede Donald Trump al leader ucraino Voldymyr Zelinski, nella telefonata che ha portato all'avvio della procedura di impeachment. Il favore è quello di collaborare con il segretario alla Giustizia William Barr e con l'avvocato personale Rudy Giuliani per investigare sulla società ucraina che ha nel board Hunter Biden, e cercare prove da ritorcere contro il suo avversario politico. Per otto volte Trump chiede a Zelinsky di indagare per corruzione la società dove lavora il figlio di Biden.

Interessi personali del presidente

La telefonata è del 25 luglio. E' venuta in luce perché profila la violazione delle leggi di finanziamento elettorale. L'uso della cosa pubblica per interessi personali da parte del tycoon. Aveva già usato questi metodi con Hillary Clinton con le email rubate prima del voto del 2016 che hanno portato all’inchiesta del Russiagate portata avanti per mesi dal super procuratore Robert Mueller, ma da privato cittadino candidato alle presidenziali. Questa volta però lo ha fatto da presidente degli Stati Uniti.

Il precedente di Nixon

Per questo motivo i deputati democratici hanno deciso di avviare la procedura di messa in stato di accusa per abuso di potere e violazione della Costituzione. Per molto meno Richard Nixon si era dimesso nel 1973 dopo lo scandalo Watergate. Ma ora i tempi sono cambiati e le accuse a Trump, come al solito, dividono in due il Paese e rischiano di essere un boomerang per i democratici. Perché il partito Repubblicano, come si è visto nel voto di oggi alla Camera, sostiene a spada tratta il suo presidente. E anche se la procedura di impeachment dovesse arrivare al voto definitivo è improbabile - a meno di clamorose rivelazioni - che possa venire approvata dal Senato dove il partito di Trump ha la maggioranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA