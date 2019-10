La Camera approva l’inchiesta per l’impeachment di Trump I deputati americani hanno approvato una risoluzione che formalizza le procedure per continuare l'inchiesta di messa in stato accusa del presidente americano per l'Ucrainagate dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

(AFP)

1' di lettura

NEW YORK - La Camera dei deputati ha approvato una risoluzione che formalizza le procedure per l'inchiesta sull'impeachment contro il presidente Donald Trump. Il “sì” era scontato perché i democratici hanno la maggioranza alla Camera. Si tratta di una misura tecnica, una specie di road map che però rende ora cogente l'inchiesta portata avanti dal Congresso: l'amministrazione e il presidente non potranno rifiutare, come successo spesso nelle ultime settimane da quando è stata avviata l'inchiesta a fine settembre, di collaborare con le commissioni che indagano sul caso, offrendo le testimonianze e i documenti richiesti dai deputati.

232 a 196 nel voto.

La risoluzione è stata approvata con 232 voti favorevoli e 196 contrari. Si è trattato del primo voto in ogni caso legato all'inchiesta sul cosiddetto Ucrainagate. Due democratici hanno votato contro la risoluzione e la linea del partito: Jeff Van Drew, deputato dem del New Jersey e Collin Peterson del Minnesota. Tutti compatti i repubblicani che hanno votato contro la risoluzione dei democratici. Justin Amash del Michigan, ex repubblicano confluito lo scorso anno nelle file degli indipendenti, ha votato a favore della risoluzione.

La Casa Bianca, in una nota diffusa subito dopo il voto, contesta il procedimento definito “illegale” e parla di un “voto che danneggia gli americani”.