La Camera: «No ai tagli, ma riorientare le risorse con gradualità»

«Non bisogna effettuare dei tagli, ma le risorse che attualmente vengono destinate al mondo economico bisogna avere il coraggio di orientarle in modo differente». , diventato nel frattempo (da aprile 2019) direttore generale di Irena (International Renewable Energies Agency) con base ad Abu Dhabi.

Quindi non tutte le forme di aiuto sono positive, ma alcune si traducono in un boomerang a livello ambientale?

Lo studio dice con chiarezza che ci sono oltre 19 miliardi di sussidi che vanno ad attività che non sono in linea con la volontà, espressa nell’Accordo di Parigi, di ridurre l’impronta carbonica. Risorse, insomma, non destinate ad attività virtuose.

Alcune delle misure ritenute dannose sono però utili per altre finalità. Come intervenire senza penalizzare nessuno?

Andando a compensare in altro modo la rimozione di questi sussidi. Per agevolare le autoambulanze, ad esempio, si possono individuare altre azioni senza intervenire sul prezzo dei carburanti (come è ora con l’accisa ridotta ndr). Così come per l’agricoltura si possono individuare altre forme di sostegno. A fare la differenza è il modo in cui si congegna la misura, bisogna invertire la logica.