La Camera vota l’impeachment, Trump: «È una caccia alle streghe» Il voto della Camera (in serata a Washington) è l’ultimo passo per l’apertura del processo a carico del presidente «per abuso di potere e ostruzione al Congresso» per l’Ucrainagate. Ma dopo il dibattimento al Senato per arrivare alla condanna non basteranno i voti dei Democratici di Luca Veronese

Il 18 Camera Usa vota l'impeachment. E' gia' scontro in Senato

La Camera degli Stati Uniti è pronta a votare l’impeachement contro Donald Trump. E il presidente ha già fatto capire che si difenderà con ogni mezzo: «I Democratici stanno dichiarando guerra alla democrazia americana», ha scritto in una durissima lettera indirizzata alla speaker della Camera Nancy Pelosi. La quale ha risposto definendo «ridicole e nauseanti» le parole del presidente.

Il voto della Camera è l’ultimo passo formale per l’apertura del processo a carico del presidente americano «per abuso di potere e ostruzione al Congresso» per l’Ucrainagate: il leader repubblicano avrebbe fatto pressioni su Kiev per fare indagare il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca Joe Biden, come hanno dichiarato in blocco i testimoni - diplomatici e collaboratori stretti dell’Amministrazione - e come sembrano confermare anche i documenti emersi durante l’indagine parlamentare. Tanto che - si legge nel rapporto di 658 pagine diffuso dalla commissione Giustizia della Camera - le accuse includono implicitamente anche quella di corruzione.

La maggioranza dei Democratici voterà l’Impeachment

Non ci sono dubbi che la Camera, in maggioranza democratica, darà seguito alle accuse aprendo l’impeachement. Alla Camera, dove è sufficiente la maggioranza semplice, i Democratici possono fare affidamento su almeno 218 voti a favore dell’impeachment sui 435 seggi complessivi. Mentre - secondo il New York Times - sarebbero 169 i deputati, tutti repubblicani, sicuramente contrari. Sarebbero invece due gli indecisi dichiarati: fra i democratici, Tulsi Gabbard, in corsa alle primarie per la Casa Bianca; e tra i repubblicani Francis Rooney. Ancora non chiara invece la posizione di oltre 40 parlamentari, democratici e repubblicani.

Al Senato invece, dove serve una maggioranza qualificata dei due terzi, e sono quindi necessari i voti dei Repubblicani, il procedimento a carico di Trump finirà in una assoluzione. Salvo colpi di scena e ribaltoni oggi davvero impensabili tra le fila dei conservatori.

Il voto nella tarda serata di Washington

Alla Camera i Democratici hanno previsto sei ore di dibattito prima del voto sull’impeachment: ognuno dei due capi d’accusa - abuso d’ufficio e ostruzione al Congresso - sarà votato separatamente. E il via definitivo al procedimento contro Trump dovrebbe essere deciso nella sera a Washington, quando in Italia sarà notte fonda.