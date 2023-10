La camminata veloce di Doucal’s nel segno della nuova artigianalità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Guidano un’azienda che da Montegranaro, nelle Marche, in 50 anni di storia si è fatta largo nel mondo, costruendosi una nicchia preziosa nel canale wholesale e, ancora più importante, cementando un rapporto di fiducia con i consumatori finali. Gianni e Jerry Giannini sono riusciti a far attraversare a Doucal’s, azienda fondata dal padre Mario nel 1973, tutte le crisi degli ultimi anni e guardano al futuro a breve e medio termine con cauto ottimismo.

Pitti Uomo, Doucal's festeggia 50 anni di storia

I fratelli Jerry e Gianni Giannini

«Sono tantissimi gli elementi di incertezza che ci circondano. Siamo tutti, credo, pervasi da una sensazione di fragilità, a tratti di pericolo: vale per le persone e le aziende – racconta Gianni Giannini nello showroom di via Gesù, nel quadrilatero del lusso di Milano –. Sui grandi eventi e scossoni in atto nel mondo non possiamo fare molto e a maggior ragione dobbiamo concentrarci sulle cose che sappiamo fare e che, in concreto, portano soddisfazione e risultati. Per un’azienda di calzature, questo significa non fare compromessi sulla qualità del prodotto e sull’attenzione alle persone e al nostro territorio: Doucal’s non esisterebbe e non sarebbe cresciuta senza la passione di chi l’ha fondata e di chi ci lavora oggi».

Il 2023 si chiuderà con un fatturato superiore ai 25 milioni, in crescita sul 2022, seppur di poco, ma per il 2024 è difficile fare previsioni: «Come dicevo, sono tantissimi i fattori che non possiamo controllare, a partire dai costi fissi legati all’energia, ad esempio, che hanno ricominciato a lievitare – sottolinea Giannini –. Sto iniziando a ricevere richieste di revisione al rialzo dei preventivi di alcuni fornitori, che a loro volta sperimentano un aumento dei costi. Faremo di tutto per non trasferire gli aumenti sui listini, ma sarà un anno complesso. A maggior ragione ci concentreremo sui progetti che sono identitari per la nostra famiglia e il marchio».

Lo showroom Doucal’s in via del Gesù a Milano

Giannini si riferisce in primis all’ampliamento della sede di Montegranaro (provincia di Fermo): «L’abbiamo vista fin dall’inizio non solo come una necessità, viste le crescite che stiamo registrando, anche grazie all’introduzione delle collezioni da donna. È anche un’opportunità di impostare gli spazi e persino i tempi di lavoro in modo diverso, un tassello dell’idea di “nuovo artigiano” che portiamo avanti da tempo». L’aggettivo “nuovo” ha un doppio significato per i fratelli Giannini: «Il lavoro in fabbrica è cambiato e dobbiamo farlo capire ai giovani e alle loro famiglie, mostrando loro quante soddisfazioni, anche economiche, possono dare i mestieri che offriamo. L’artigiano è “nuovo” inoltre per le sfide che pone a tutti la rivoluzione digitale e una autentica svolta verde».

Quando Gianni Giannini fece il primo sopralluogo negli spazi che ospiteranno il nuovo stabilimento, gli fu proposto di sgombrarlo completamente, mandando tutto in discarica e avviando una procedura di incenerimento. «Ben sapendo che ci sarebbero stati costi e tempi diversi, abbiamo scelto di differenziare quella montagna di rifiuti, perché di questo si trattava, e di riciclare o smaltire nel modo più sostenibile possibile. È davvero una questione di principio: si tratta di comportarsi in modo responsabile anche quando nessuno ci vede o ce lo impone per legge».