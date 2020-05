La campagna populista di Trump tra complotti cinesi e negazionismo La pandemia ha cambiato le prospettive per le elezioni. All’improvviso il presidente non può più contare sull’economia. I sondaggi lo penalizzano

di Riccardo Barlaam

Trump pensa a test nucleare, messaggio a Russia e Cina

La mascherina è diventata un fatto ideologico negli Stati Uniti di Donald Trump: se sei un patriota non la indossi. Il distanziamento sociale e il lockdown sono una limitazione alla libertà individuale scritta su pietra nella Costituzione americana: da qui le proteste in piazza degli ultrà di estrema destra con le armi in mano per la riapertura degli Stati, quelli che il presidente chiama «i bravi cittadini».

Così, in un crescendo surreale, seguendo le più strambe teorie complottiste, il “virus cinese” sarebbe stato creato ad arte per attaccare l’America. Il vaccino non serve. Per battere il Covid 19 basterebbe un’iniezione di detergente disinfettante. Trump prende l’idrossiclorochina in via precauzionale da quando si sono infettati due collaboratori alla Casa Bianca, in barba allo studio scientifico pubblicato da Lancet che sancisce l’aumento della mortalità per arresto cardiaco nei pazienti affetti da Covid-19 trattati con l’antimalarico.

Le decine di slogan no vax e il negazionismo del commander in chief farebbero sorridere in altri momenti, se gli Stati Uniti non guidassero tragicamente la classifica mondiale per numero di morti, saliti verso i 100mila in queste ore, e casi accertati. Seguiti, al secondo posto ormai, dal Brasile di Jair Bolsonaro, altro leader negazionista, grande amico del tycoon tanto da meritarsi il soprannome di “Trump dei Tropici”.

Il coronavirus ha cambiato tutti i piani e le strategie elettorali L’economia record dei primi tre anni della presidenza è finita in una crisi che è la peggiore dalla Grande Depressione. Trump, in difficoltà nei sondaggi, corteggia i suoi sostenitori sposando le teorie più estreme e aumentando gli attacchi contro la Cina, così come le accuse contro il suo predecessore e il fiume di veleno e di scandali che verranno tirati fuori da qui fino alle elezioni contro il suo rivale Joe Biden.

«“Sleepy Joe” non ci può portare alla grandezza. È la ragione per cui sono qui» ha twittato sabato mattina 23 maggio dal suo campo da golf in Virginia dove è tornato a giocare dopo due mesi, nonostante i 100mila morti del coronavirus. I temi divisivi usati con successo durante la presidenziali del 2016 appaiono incongruenti nella realtà attuale con la contraddittoria risposta del governo alla peggiore crisi sanitaria ed economica del dopoguerra. Il contesto è totalmente diverso rispetto alla battaglia contro Hillary Clinton, e ciò che la candidata democratica rappresentava agli occhi degli americani delusi dal potere di Washington.