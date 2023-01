La campagna su Tim: per Vivendi un rosso potenziale che vale 3 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il clima «sereno e costruttivo» che sta accompagnando i lavori del tavolo sulla rete Tim, ci saranno le condizioni per «altri investimenti in Italia che possano suggellare la partnership tra Italia e Francia». Era il 23 dicembre, data della nota con cui il ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, interveniva in una fase sicuramente delicata del tavolo fra Governo e principali azionisti di Tim (Vivendi e Cdp appunto) proprio mentre si avvicinava la deadline del 31 dicembre indicata dall’Esecutivo...