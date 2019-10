La campana Graded emette minibond da 3 milioni per crescere

Una storia di 61 anni

L’azienda campana nasce nel ’58 per iniziativa di Lucio Grassi, padre di Vito: installa impianti di riscaldamento per lo più in abitazioni e, sin dall'inizio, si occupa anche della manutenzione. Una attività, quest’ultima che crea una fidelizzazione importante con il cliente e che via via evolve. Diventa produzione e gestione di impianti energetici. Arrivano i clienti industriali e le pubbliche amministrazioni. «Con Unilever – racconta Vito Grassi oggi anche presidente di Unione industriali di Napoli e di Confindustria Campania – abbiamo realizzato un piano di efficientamento di 200 impianti nel mondo. Ne stiamo realizzando tre nuovi di cui uno negli Usa». Si aggiungono altri grandi clienti tra cui Heinz, Plasmon, il pastificio De Matteis in Campania. Intanto cresce la divisione rinnovabili, e si realizza un Campo in Romania. «Ci stiamo concentrando – aggiunge Grassi – su progetti di ricerca sul controllo degli impianti fotovoltaici. E allo stesso tempo esploriamo le possibilità offerte dalla digitalizzazione». Graded investe in ambiente, in cultura. Assume i giovani diplomati nelle Academy della università Federico II. Punta nel medio periodo a raggiungere un crescente livello di automazione.

I nuovi investimenti

Con la liquidità ottenuta grazie alla emissione di minibond, Graded intende realizzare una serie di progetti già avviati. Come l’acquisto di impianti fotovoltaici che richiedono rewamping e repowering e costruzione di nuovi impianti tra Puglia e Sicilia; investimenti su produzione di energia ad alta efficienza, tipo cogenerazione; nel settore dell’agroindustria per la produzione energia elettrica da biomassa. In parte le risorse disponibili potrebbero anche finanziare lo sbarco in Medio Oriente in vista dell’Expo 2020 di Dubai.