La Campania corre nello Spazio. Crescono fatturato e innovazioni

Tsd, sviluppa sistemi di imaging, elettronica per payload, avionica per veicoli spaziali, elettronica per segmenti terrestri. Partecipa al programma di esplorazione lunare dell’Esa. E ancora, Ali, si occupa di sistemi di rientro in atmosfera e di sperimentazione in orbita sulla stazione aerospaziale, tra cui i programmi Irene e MiniLab.

I traguardi raggiunti sono importanti, ma resta ancora tanto da fare per consolidare il sistema e valorizzarne i punti di forza. «Uno studio di Intesa Sanpaolo – segnala il presidente del Dac, Luigi Carrino – evidenzia la parcellizzazione del tessuto produttivo. Le grandi imprese rappresentano in Italia solo il 12% del totale. La loro presenza nel Mezzogiorno d’Italia, per la componente Space, è oggi limitata, mentre bisognerebbe incentivarne una presenza stabile per rafforzare e ampliare gli ecosistemi industriali aerospaziali realizzati negli anni nelle regioni Campania e Puglia, con i Distretti ad Alta Tecnologia DAC e DAT». Un’altra opportunità – aggiunge Carrino – «deriva dall’enorme patrimonio di competenze e dall’elevato livello di creatività tecnologica presente tra i giovani studenti universitari e tra i ricercatori del Sud. Ma bisogna cercare nuove soluzioni finanziarie e istituire fondi pubblici o pubblico-privati di garanzia. Un ottimo esempio in tal senso è il fondo Primo Space, primo fondo di venture capital tecnologico specializzato negli investimenti in campo spaziale creato dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e CDP Venture Capital SGR, in collaborazione con Agenzia Spaziale italiana».

