La Campania rallenta nel 2018: frenano valore aggiunto ed export

Il mercato del lavoro

Nel 2018 l’occupazione in Campania è calata, interrompendo la fase espansiva registrata a partire dal 2015. Gli addetti sono diminuiti nel settore dei servizi (‑0,9), in particolare nel comparto di commercio, alberghi e ristoranti (‑1,1), e dell’industria in senso stretto (‑0,8); sono invece cresciuti in agricoltura (2,4). Nel complesso l’occupazione in Campania è ritornata, già dal 2017, sui livelli registrati all'inizio della crisi in molti settori, a eccezione dell’industria in senso stretto e delle costruzioni. Il tasso di disoccupazione permane elevato, nonostante il calo del 2018. È calato infatti dello 0,5% ( al 20,4%) ma ciò è dovuto anche al calo del numero delle persone in cerca di lavoro (-3,8%).

Le famiglie

Il peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro ha inciso sui consumi delle famiglie che hanno nel complesso rallentato. La decelerazione non ha interessato i consumi di beni durevoli, sostenuti dalla dinamica degli acquisti di auto usate.

Turismo

Secondo Banca d’Italia nel 2018 gli arrivi e le presenze di turisti stranieri in Campania sono aumentati; ma la spesa ha rallentato rispetto all’anno precedente, in linea con la media nazionale. Tra i soggiorni di stranieri in regione prevalgono quelli per motivi di vacanza. Tra questi ha prevalso il turismo culturale che rappresenta circa il 41% del totale e poco più della metà dei viaggi per sola vacanza. Secondo dati del Ministero per i Beni e le attività culturali – rileva Banca d’Italia – in Campania i visitatori di musei, monumenti e aree archeologiche statali sono aumentati del 3,5% nel 2018 rispetto all’anno precedente (4,6 in Italia). L’incremento è stato maggiore per gli istituti statali resi autonomi con la riforma del sistema museale statale avviata nel 2014 (4,8 %); tali afflussi si sono tradotti in una crescita degli introiti lordi da biglietteri del 28% (contro il 16,9 % registrato in Italia) per l'insieme dei siti, e del 29,4 per quelli autonomi (a fronte del 22,5 in Italia).

Fondi europei

In base al monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, alla fine del 2018 i Programmi operativi regionali 2014–2020 (FESR e FSE) gestiti dalla Regione Campania mostravano una percentuale di avanzamento finanziario in netto aumento rispetto all’anno precedente: su una dotazione complessiva di quasi cinque miliardi, i pagamenti cumulati ammontavano al 13,9%, rispetto al 4,3 di fine 2017. Tale accelerazione, registrata in corrispondenza della prima rilevante scadenza legata alla cosiddetta regola dell'“n+3”, ha permesso di raggiungere il target previsto, evitando il disimpegno automatico delle risorse non spese entro tre anni dall'impegno sul bilancio comunitario. Nonostante l'incremento registrato nel 2018, il grado di attuazione finanziaria si manteneva inferiore alla media nazionale e a quella delle regioni meno sviluppate (Sicilia, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).