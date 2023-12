La capacità di negoziare lo stipendio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante le mie conversazioni, uno degli argomenti più frequenti riguarda la carriera e le negoziazioni salariali. Con oltre vent’anni di esperienza in colloqui di lavoro in tre continenti diversi, ho notato che, normalmente, solo tre persone su cinque negoziano il proprio stipendio; due su cinque lo fanno solo a volte e una su cinque sorprendentemente non lo fa mai.

Inoltre, quasi la metà degli individui non discute nemmeno la possibilità di un aumento, durante le valutazioni delle prestazioni. Questi numeri sono ancora più preoccupanti in ambito femminile, se pensiamo che solo l’8% delle donne tenta di negoziare il proprio stipendio iniziale, rispetto al 57% degli uomini. Coloro che hanno negoziato sono stati in grado di aumentare il loro stipendio con una media del 7%, un valore che non dovrebbe essere sottovalutato, come suggerito dalla professoressa di negoziazione di Stanford, Margaret A. Neale. Sebbene possa sembrare poco, un aumento del 7% a inizio carriera può fare una grande differenza, al momento di andare in pensione.

Facciamo un esempio. Tu e un tuo collega guadagnate 100.000 euro all’anno, ma il tuo collega negozia un aumento del 7%, arrivando così a 107.000 euro annui. Considerando per entrambi le stesse opportunità di promozione e di aumento, per raggiungere lo stesso livello di ricchezza del tuo collega al momento della pensione, tu dovresti lavorare otto anni in più! E se otto anni in più a inizio carriera sembrano niente, ti assicuro che poi diventano un’enormità; lo so per esperienza personale, essendo io stesso, a 57 anni, nel pieno della mia carriera lavorativa.

In sintesi, la negoziazione dello stipendio è un aspetto importante della carriera professionale; un aspetto che non dovrebbe essere trascurato, specialmente dalle donne. Anche un piccolo aumento può avere un grande impatto, soprattutto nel lungo termine, quando potrebbe garantire una maggiore sicurezza finanziaria per il futuro. Di recente ho riscontrato che le cose si stanno modificando, e c’è maggiore consapevolezza da parte della popolazione femminile: oggi le donne osano di più; purtroppo, gli aumenti si concedono ancora di più agli uomini. Indipendentemente dal fatto che tu sia un uomo o una donna e che tu sia al tuo primo o al tuo quinto impiego, imparare a negoziare è importante.

Sono qui per aiutarti, offrendoti una serie di consigli per prepararti adeguatamente: il mio metodo Incontro si applica a qualsiasi trattativa, inclusi i colloqui di lavoro e le revisioni periodiche. La paura spesso impedisce alle persone di chiedere di più, soprattutto quando si tratta di negoziare il proprio stipendio. Tuttavia, io non ritengo che la negoziazione del salario debba essere così spaventosa; i miei clienti la pensano allo stesso modo, e credono anzi che a essere veramente spaventoso sia il non provare a negoziarlo!