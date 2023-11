La Capitale Europea della Cultura, vettore di ricchezza e diversità culturale. Bad Ischl e la regione del Salzkammergut protagoniste nell’edizione 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Concepita dall’Unione Europea per la valorizzazione e condivisione delle differenti specificità culturali sul Continente, la nomina della Capitale Europea della Cultura giunge nel 2024 alla sua quarantesima edizione.



La Capitale della Cultura viene scelta ogni anno in un Paese diverso, con l’intenzione di valorizzare città con vocazioni turistiche, spirito e cultura anche molto diverse tra loro, proprio a sottolineare la ricchezza della multiculturalità continentale. L’iniziativa ha ottenuto un successo sempre più rilevante, per l’impatto culturale sia a livello locale che internazionale e per il crescente numero di visitatori nelle città coinvolte.



Nel 2024 il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno scelto Bad Ischl, “città bandiera” con la regione del Salzkammergut in Austria, proprio nel cuore dell’Europa.



La scelta di Bad Ischl Salzkammergut pone al centro dell’attenzione la magia della storia e la varietà artistica dell’Austria, culla di uno dei patrimoni culturali più ricchi di tutta Europa: qui sono nati Mozart, Klimt, Freud. Ed è nell’Alta Austria che si è formata la personalità di Anton Bruckner, di cui si celebra nel 2024, con un fitto calendario di eventi, il duecentesimo anno dalla nascita.



Bad Ischl, nota come città imperiale e termale, si trova in Alta Austria, nel cuore della regione del Salzkammergut, ed è storicamente considerata luogo d’origine delle vacanze da quando fu scelta dall’Imperatore e dai nobili austriaci come destinazione consueta per la villeggiatura estiva.



Con l’arrivo dell’Imperatore, la città diviene un luogo ancora più elegante e ambito, e nascono ville con ampi terrazzi, grandi finestre, palazzi e case signorili. Lo stile architettonico contraddistingue tutta la città; uno degli edifici più belli è la Kaiservilla, dono di matrimonio dell’arciduchessa Sophie all’Imperatore e alla sua Sisi, che a Ischl si incontrarono e fidanzarono.



A pochi minuti dalla città, attraversata dal fiume Traun, si trova la funivia che conduce all’idilliaco monte Katrin e alla sua riserva naturale.



La regione Bad Ischl Salzkammergut si presenta con il motto “La cultura è il nuovo sale”.

A Bad Ischl la sede della Capitale della Cultura sarà il luogo dove una volta la salamoia veniva trasformata in sale. L’estrazione del sale ha una storia di circa settemila anni, è infatti allora che inizia in questa parte dell’Alta Austria questa attività, che per secoli caratterizza la vita economica, sociale e culturale dell’intera area.

Il “mondo del sale”, con le sue miniere è oggi una realtà in cui si possono calare tutti i visitatori curiosi di conoscere il lavoro e le avventure dei minatori, dei segantini e degli osservatori d’acqua di Hallstatt e Altaussee.



Un universo fatto di racconti del sottosuolo e sale che brilla sulle pareti dei tunnel, di professioni che non esistono più eppure fondamentali in passato, come ad esempio gli spingitori di barili e i segatori di doghe, impegnati nel lavorare con il legno, materiale fondamentale per il trasporto del cosiddetto oro bianco.



Oggi è possibile rivivere l’esperienza dei tragitti percorsi dai trasporti di sale su alcune riproduzioni storiche delle chiatte utilizzate circa cinquecento anni fa sul lago di Hallstatt. La città era, in quel tempo, un importante centro commerciale costruito sul sale delle montagne e sull’operosità della sua gente.



Altaussee è invece conosciuta anche grazie al film Monuments Men (con George Clooney, Bill Murray e Matt Damon) in cui si racconta dell’immenso valore dei tesori rubati e nascosti dai Nazisti nelle miniere, che Hitler nel 1945 voleva far saltare in aria piuttosto che permettere agli Alleati di recuperarli. Furono i minatori a impedirlo, mettendo a repentaglio la loro vita.



La splendida vita plurisecolare di una regione che è culla di ricchezza culturale, artistica e naturale, sarà protagonista grazie a un fitto calendario di eventi organizzati a Bad Ischl e in tutto il Salzkammergut durante tutto l’anno dedicato alla Capitale Europea della Cultura del 2024.



