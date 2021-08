Il grande falò di Mps: il conto sale a quasi 30 miliardi tra risorse pubbliche e private

4' di lettura

Il conto preciso del disastro targato Mps si potrà fare solo alla fine, se e quando si chiuderà la trattativa tra l’azionista di riferimento, il Mef, e UniCredit. Solo a quel punto si capiranno i costi veri del salvataggio. Ma già oggi si può prevedere che il costo dell’ultimo decennio abbondante di storia del Montepaschi arrivi a sfiorare i 30 miliardi di euro, tra aumenti di capitale (bruciati) e contributi pubblici iniettati (in emergenza) per non finire a gambe all’aria.

Dall’acquisto di Banca Antonveneta nel 2008 l’inizio dei guai

