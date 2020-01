La carica dei beauty device, ovvero quando la tecnologia ti fa bella Questi strumenti hi-tech, perfetti per rassodare e pulire il viso, per una manicure perfetta e altro, l’anno scorso hanno generato un giro d'affari globale di oltre 39 miliardi di dollari e cresceranno con un tasso annuo di crescita del 18,4% di Monica Melotti

3' di lettura

I beauty device si affiancano sempre di più alla beauty routine. Questi strumenti hi-tech sono perfetti per rassodare il viso, per rallentare la caduta dei capelli e realizzare un hairdo impeccabile, per una pulizia profonda, per una manicure perfetta e altro ancora. L'anno scorso, in tutto il mondo, hanno generato un giro d'affari, di oltre 39 miliardi di dollari e, secondo le previsioni dell'agenzia VynZ Research, specializzata in analisi di mercato, entro il 2024 raggiungeranno i 107,2 miliardi di dollari, con un tasso annuo di crescita del 18,4 per cento.

I tools più apprezzati riguardano: la pulizia del viso, la crescita è dovuta all'aumento delle malattie cutanee causate anche dall'inquinamento; il ringiovanimento cutaneo mediante Led therapy e i dermal roller, la richiesta è soprattutto da parte dei baby boomers; i device per rallentare la perdita dei capelli, problema in aumento anche nel genere femminile. Vediamo quali sono i nuovi tool sul mercato.



Pulizia del viso

La pulizia del viso è uno step molto importante per la bellezza della pelle. La casa svedese Foreo ha appena lanciato Luna Mini 3, la nuova spazzola per la detersione del viso, funzionante con batteria interna ricaricabile. È sufficiente usarla due volte al giorno per un minuto per eliminare batteri e imperfezioni. Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia T-Sonic che offre un trattamento taylor made, grazie anche all'app Foreo for you. Il nuovo device, Rio Ultrasonic Facial, oltre a pulire in profondità la cute esercita anche un'azione esfoliante che rimuove le cellule morte e ottimizza l'assorbimento delle creme per lo skin care.

L'azienda americana Nu Skin ha migliorato l'efficacia di ageLOC Galvanic Spa System, un device multiuso che utilizza la corrente galvanica autoregolante per un'ottima penetrazione e attivazione degli ingredienti ageLOC abbinati. Il device, con l'applicatore Scalp Conductor, è in anche in grado di rallentare la caduta dei capelli e renderli più corposi. I prodotti ageLOC Nutriol Scalp & Hair System (shampoo, balsamo e siero) agiscono sui capelli sottili, maturi e stressati promuovendo un aspetto voluminoso, forte, sano e lucente giorno dopo giorno.



Skin care potenziato

Pelle sana e idratata è il primo segreto di bellezza, ma spesso le creme non bastano, occorre allora integrare la beauty routine con dei device. HoMedics ha messo a punto Pureté+, un sistema completo che analizza la pelle e costruisce una skin care personalizzata grazie ad un'app. L'apparecchio è fornito di tre testine per la detergenza, l'esfoliazione e il massaggio che in soli due minuti assicurano un trattamento completo e taylor made.