La carica delle commissioni d’inchiesta: sei al traguardo, 146 nei cassetti A Montecitorio e a Palazzo Madama sono depositate una valanga di richieste di istituzione di commissioni d’inchiesta: 89 bicamerali (60 alla Camera e 29 al Senato) e 57 monocamerali (38 alla Camera e 19 al Senato). Hanno gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria di Nicoletta Cottone

La carica delle commissione d’inchiesta. Mentre sono stati individuati i 40 componenti della commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche, in Parlamento sono depositate una valanga di richieste di istituzione di commissioni d’inchiesta. In tutto 146, di cui 89 bicamerali (60 alla Camera e 29 al Senato) e 57 monocamerali (38 alla Camera e 19 al Senato). Determinante nella scelta di questo strumento da parte dei parlamentari il fatto che la commissione d’inchiesta, come recita l’articolo 82 della Costituzione, ha gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. E la composizione deve rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari. Per approvare le bicamerali deve essere approvata una legge, mentre per le monocamerali serve una deliberazione della camera interessata.

Finora sei commissioni hanno avuto il semaforo verde

In questa legislatura sono sei le commissioni che hanno avuto il via libera. Si tratta di quattro bicamerali e due monocamerali. Due bicamerali sono state istituite con legge nel 2018: si tratta della commissione d’inchiesta sui rifiuti e sugli illeciti ambientali connessi (presieduta dal deputato pentastellato Stefano Vignaroli) e della commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e altre associazioni criminali (presieduta dal senatore pentastellato Nicola Morra). Due, invece, hanno visto la luce quest’anno e hanno la seduta costitutiva fissata per il 4 settembre. Si tratta della commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario e di quella sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”. La comunità è finita al centro di processi per maltrattamenti e abusi sessuali. Le altre due commissioni istituite con deliberazione sono monocamerali. Una, al Senato, che ha visto la luce con delibera 16 ottobre 2018, si occupa di femminicidi e di ogni forma di violenza di genere. L’altra, istituita alla Camera, delibera 30 aprile 2019, vuole indagare sulla morte di Giulio Regeni. Il 1° agosto, poi, ha avuto il via libera del Senat in sede deliberante la bicamerale d’inchiesta sulle case famiglia proposta da Massimiliano Romeo.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria - Costituzione, articolo 82

Sessanta le bicamerali chieste alla Camera, 29 dal Senato

Sono 89 in tutto le bicamerali richieste dai parlamentari della XVIII legislatura: 60 volute dai deputati, 29 dai senatori. Quattro alla Camera sono state respinte: riguardavano l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Sedici risultano assorbite ( si tratta di richieste che riguardano commissioni istituite), due ritirate : Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’ attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico presentata da Maria Alessandra Gallone di Fi e l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli allontanamenti dei minori dalle famiglie e sulle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi di componenti privati presso i tribunali e le corti di appello per i minorenni di Francesca Businarolo del M5S.

Primo sì per la commissione d’inchiesta sui fatti di Bibbiano

Ha avuto il primo via libera al Senato la commissione parlamentare d'inchiesta sugli affidi di minori, iniziativa fortemente voluta da molti parlamentari dopo lo shock dell'inchiesta su Bibbiano, località dell’Emilia Romagna al centro dell'inchiesta “Angeli e demoni” su un presunto giro di affidi illeciti. Il testo, primo firmatario Massimiliano Romeo (Lega), è passato alla Camera per il via libera definitivo.