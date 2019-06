La carica dei maxisuv: anche le ammiraglie hanno le ruote alte di Nicola Desiderio

4' di lettura

Non bastava che fosse grande, doveva essere maxi. I suv infatti stanno crescendo di taglia e, accanto alla corsa per mettere sul mercato quanti più mezzi a ruote alte di dimensioni piccole e compatte, si assiste al lancio o il rilancio di modelli che superano i 5 metri di lunghezza. La ricetta è semplice: il fascino della rappresentanza vacilla anche nel segmento delle grandi ammiraglie e, se si ha bisogno della funzionalità di un monovolume, tanto vale sollevarsi da terra cedendo alla moda e all’illusione che, viaggiando più in alto, si è più sicuri. Insomma l’ammiraglia ha ora ora le ruote alte.

Persino la stessa Mercedes, che dovrebbe essere l’araldo della tradizione, definisce la nuova GLS la Classe S dei suv: 5,2 metri di lunghezza, abitacolo a 6 o 7 posti dove nessuno dei passeggeri si sente di avere meno di quelli che siedono davanti. Ci sono infatti il climatizzatore a 5 zone, prese di ricarica di tutti i tipi come se piovesse e un tablet da 7 pollici per controllare le funzioni di comfort e intrattenimento a bordo. Il tutto con un vano di carico che può arrivare a 2.400 litri in un attimo premendo un pulsante.

Un semplice gioco di prestigio di fronte alla magia delle sospensioni elettro-idropneumatiche che la GLS prende pari pari dalla GLE: si adattano alla strada leggendone la superficie con una telecamera, permettono di regolare istantaneamente l’altezza di ciascuna ruota con semplici cursori, fanno letteralmente ballare la vettura se occorre liberarla dalla sabbia o dal fango e infine trasformano gli scuotimenti in energia per il sistema mild-hybrid del V8 4 litri da 489 cv.

Decisamente più umani – e puliti – i diesel 6 cilindri 2.9 da 286 cv o 330 cv, omologati già Euro6D. Tutti hanno il cambio a 9 rapporti (anche con riduttore). La nuova Bmw X7 sfida l’esperta GLS a muso duro. I due reni del frontale sono infatti grandi come il finestrino di una Serie 1 per una lunghezza di 5,15 metri e un abitacolo a 6 o 7 posti la cui capacità varia da 326 a 2.120 litri ed è sormontato da un tetto in cristallo diviso in 3 parti capaci di allietare i viaggi notturni con 15mila diversi motivi luminosi mentre i fari laser sparano a 600 metri di luce intensa come quella del sole.

Il nuovo sistema infotelematico 7.0 ha evidentemente come riferimento l’Mbux di Mercedes mentre le barre di torsione attive, le 4 ruote sterzanti e il sistema di parcheggio completamente automatico permettono di gestire al meglio un’auto con un passo di oltre 3 metri e 10 cm. Come l’avversaria, è costruita negli Usa , ma per lei il listino è già pronto (da 94.900 euro) e ci sono solo motori 6 cilindri 3 litri con cambio a 8 rapporti: a benzina da 340 cv e diesel da 286 cv o quadriturbo da 400 cv. In altri mercati c’è anche il V8 4.4 a benzina con potenze di 462 cv o 530 cv. Altamente probabile per entrambe l’arrivo di versioni plug-in.